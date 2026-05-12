PAN respalda enérgicamente a Maru Campos ante acusaciones de Morena

Ante el anuncio de la dirigencia nacional de Morena de promover un juicio político contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, desde Acción Nacional expresamos nuestro total respaldo y apoyo a nuestra gran gobernadora.

Reprobamos la actitud del gobierno federal que, por un lado, encubre a gobernadores como Rubén Rocha, quien es señalado por Estados Unidos de ser narcoterrorista y contar con una orden de extradición y por otro lado, miente en contra de la gobernadora Maru Campos por ser de un partido de oposición pese a que sus acciones contra el crimen están dando frutos y sí combaten a los grupos criminales.

Mientras el PAN combate a los delincuentes, Morena los hace gobernadores. Esta ocasión, bajo un falso discurso de soberanía nacional, Morena busca crear un espectáculo mediático para desacreditar a una gobernadora, que no es acusada de nada, sino por hacer bien su trabajo y desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes en la historia, lo cual, parece haber afectado los intereses de Morena en la entidad.

La sociedad chihuahuense no quiere un narco gobierno como el que hay en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, por mencionar algunos.

Recordamos que las acusaciones contra Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez y otros funcionarios públicos demuestran que en Sinaloa hubo pactos con el crimen organizado para ganar la elección de 2021 mediante violencia, amenazas, coacción, dinero del crimen, entre otros señalamientos, en contubernio con Américo Villarreal quien se desempeñó como coordinador de campaña de Rocha Moya, y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena en ese entonces. En este contexto, vemos la solicitud de juicio político presentada por Morena como un distractor para evitar que se hable de lo que ocurre con los narco gobiernos morenistas.

En Morena son vulgares, cínicos, narcotraficantes y mentirosos.

Seguiremos atentos a las investigaciones de las autoridades respecto a los hechos ocurridos el 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua y aplaudimos nuevamente las acciones del gobierno estatal en materia de seguridad.

Defender la legalidad es defender a México, y en Acción Nacional no permitiremos que los narco gobernadores se sigan apoderando de nuestro país.

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JVR