CIA revira a CNN por supuestas operaciones contra cárteles en México: ‘información sensacionalista’

Explosión de camioneta en la carretera México-Pachuca ocurrió el pasado 28 de marzo.

La vocera de la CIA, Liz Lyons, aseguró que es “falsa” la información publicada por CNN sobre la supuesta participación de personal de la agencia en operaciones contra el crimen organizado en México.

En la red social X, Lyons calificó la publicación como “sensacionalista” y consideró que “no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas en favor de los cárteles”.

Este martes, CNN reportó que la CIA se habría involucrado desde el año pasado en supuestas “operaciones letales” directas contra integrantes del crimen organizado en territorio mexicano “para desmantelar las arraigadas redes de cárteles”.

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Según la cadena de noticias estadounidense, agentes de la CIA habrían facilitado la explosión de una camioneta registrada el pasado 28 de marzo sobre la carretera México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México, en la que murieron dos personas, entre ellas Francisco Beltrán, alias “El Payín”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa.

Previamente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rechazó la información publicada por CNN y afirmó que las operaciones contra el crimen organizado dentro del país “corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”.

Harfuch recordó que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos se realiza bajo los principios de “soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, señaló en la red social X.

CNN también aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) le informó que un artefacto explosivo había sido ocultado dentro del vehículo siniestrado en Tecámac.

Sin embargo, la institución mexiquense rechazó esa versión, e indicó que se mantiene abierta la investigación sobre el caso.

“La Fiscalía del Edomex mantiene en curso una indagatoria en relación con los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2026, donde se reportaron 2 víctimas mortales, sin que hasta el momento exista una conclusión sobre las causas y circunstancias que propiciaron su deceso”, informó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechaza de manera contundente las afirmaciones de la Cadena CNN en el sentido de que se le haya informado a dicho medio de comunicación que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”.



La #FiscalíaEdoméx… pic.twitter.com/eICSjoNa0M — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 12, 2026

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cehr