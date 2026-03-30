Explosión de camioneta en la carretera México-Pachuca deja dos muertos | VIDEO

Explosión de camioneta en la carretera México-Pachuca ocurrió el pasado 28 de marzo.

Al menos dos personas murieron cuando la camioneta en la que viajaban explotó mientras circulaba por la carretera México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del pasado 28 de marzo, y quedó registrado en video por la cámara de otro vehículo que circulaba frente a la camioneta de la marca Toyota.

En la grabación, que ha sido ampliamente difundida en redes sociales, se aprecia el momento en el que la unidad estalla repentinamente mientras avanza a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque.

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Las imágenes muestran que la explosión provocó severos daños a la camioneta, que continuó avanzando unos 200 metros fuera de control e invade los carriles en sentido contrario, hasta detenerse sobre la calle Paseo del Bosque.

Al menos dos muertos tras explotar una camioneta al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el municipio de Tecámac, #EdoMéx.



Tras la explosión, Fuerzas de Seguridad de #México acordonaron el área mientras peritos realizaron el levantamiento de evidencias para… pic.twitter.com/EVBgLAgbrf — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 30, 2026

Al citar a familiares de las personas fallecidas, el portal Línea Directa identificó a los tripulantes del vehículo como Humberto “N” y “El Payín”, ambos originarios de Culiacán, Sinaloa.

Aunque se desconoce la causa de la explosión, fotografías publicadas por el medio citado evidencian los daños en la carrocería de la camioneta, particularmente en la zona de la doble cabina, donde las cuatro puertas quedaron destrozadas y el techo retorcido.

Así quedó la camioneta que explotó sobre la carretera México-Pachuca. ı Foto: Línea Directa

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cehr