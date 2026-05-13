Con retenes y revisiones, blindan casetas ante llegada del Acamoto.

La presencia de fuerzas de seguridad ya comenzó a hacerse notar en las principales entradas hacia Acapulco previo al arranque del Acamoto, donde cientos de motociclistas empezarán a arribar desde distintos estados del país.

Durante un recorrido realizado este miércoles en las casetas de Palo Blanco y La Venta, se observó una importante movilización de elementos federales y estatales, así como filtros de revisión dirigidos principalmente a motociclistas.

En ambos puntos, autoridades mantienen inspecciones a documentación, motocicletas y pertenencias, mientras patrullas, unidades tácticas y personal armado permanecen desplegados en las zonas de acceso hacia el puerto.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el operativo apenas comienza y se prevé que el estado de fuerza aumente considerablemente en las próximas horas con la llegada masiva de participantes del Acamoto.

La presencia de corporaciones en las casetas ha comenzado a generar reacciones entre automovilistas y motociclistas, quienes reportan revisiones más estrictas que en años anteriores.

Autoridades buscan evitar desorden, accidentes, actos delictivos y garantizar control ante uno de los eventos de motociclistas más grandes del país, que en ediciones anteriores ha dejado múltiples incidentes y caos vial en Acapulco.

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JVR