Monreal confirma reunión de Jucopo con consejeros del INE; revisarían temas de elección judicial

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, el martes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que este miércoles sostendrá una reunión con consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes entregarán un documento técnico relacionado con el Poder Judicial y su proceso de elección.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena explicó que la solicitud fue realizada por la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una conversación telefónica sostenida el lunes.

“Será una reunión amable, respetuosa, en la Cámara de Diputados, alrededor del mediodía”, señaló Monreal en entrevista con representantes de medios de comunicación.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal ı Foto: Cuartoscuro

El legislador indicó que el objetivo del encuentro será escuchar las razones y planteamientos técnicos del órgano electoral respecto a la reforma judicial y la eventual elección de integrantes del Poder Judicial.

Asimismo, adelantó que continúa el diálogo entre las distintas fuerzas políticas para determinar si se convoca a un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión entre el 20 y el 30 de mayo.

Monreal detalló que este martes sostuvo conversaciones telefónicas con los coordinadores parlamentarios de las distintas bancadas, entre ellos Elías Lixa, Rubén Moreira, Ivonne Ortega y representantes del PVEM y PT.

“Les dije que no se ha descartado que llevemos a cabo un periodo extraordinario”, comentó.

El diputado morenista precisó que aún no existe una definición final, aunque estimó que, de alcanzarse consensos, el periodo extraordinario podría realizarse en los últimos días de mayo para abordar principalmente la reforma judicial.

“Esta definición se dará entre lunes y martes de la semana próxima, previa a la sesión de la Comisión Permanente”, puntualizó.

Sobre la iniciativa presentada por legisladores de Morena en materia de reforma judicial, Monreal aclaró que todavía no se revisa el contenido de fondo, ya que primero deberá resolverse si habrá o no periodo extraordinario.

Recordó que la propuesta ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y eventual aprobación.

Finalmente, explicó que uno de los temas centrales de la discusión será la posible prórroga de la elección judicial y la eventual postergación del proceso, asunto que dependerá de los acuerdos legislativos que se alcancen en los próximos días.

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MSL