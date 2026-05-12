Confirman presencia de agentes de EU en Fiscalía de Chihuahua previo a operativo

La titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del presunto narcolaboratorio de “El Pinal”, Wendy Chávez Villanueva, confirmó que los agentes estadounidenses fallecidos tras el operativo estuvieron al menos en dos ocasiones dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de Chihuahua antes del despliegue realizado en abril pasado.

Durante un informe público sobre los avances de la investigación, la funcionaria detalló que nuevos videos incorporados a la carpeta permitieron identificar la presencia de cuatro personas extranjeras que viajaban en el convoy que salió de la ciudad de Chihuahua rumbo al municipio de Morelos el pasado 16 de abril.

Según explicó, dichas personas vestían de civil y no portaban insignias oficiales de ninguna corporación o agencia de seguridad.

“Se integraron a dicho convoy cuatro personas no identificadas vestidas de civil y sin insignias distintivas de corporación o agencia de seguridad alguna”, señaló Chávez Villanueva.

🔴Los agentes estadounidenses fallecidos tras el operativo en el narcolaboratorio de “El Pinal”, en Chihuahua, estuvieron al menos en dos ocasiones previas dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.



Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada para la… pic.twitter.com/dTH6Ea0RVU — Azucena Uresti (@azucenau) May 13, 2026

La funcionaria indicó que las imágenes obtenidas muestran además un patrón de convivencia entre los extranjeros, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros integrantes de la Fiscalía General del Estado.

Como parte de los nuevos hallazgos, la titular de la Unidad Especializada reveló que uno de los presuntos agentes extranjeros fue captado dentro de las instalaciones ministeriales portando un arma larga.

“Se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical”, detalló.

No obstante, aclaró que hasta el momento no existe evidencia que confirme que esa arma haya sido utilizada fuera de las instalaciones o durante el operativo en la Sierra Tarahumara.

La investigación también apunta a que no existe registro oficial de que se hubiera solicitado autorización para incorporar a ciudadanos extranjeros al convoy operativo ni que se hubiera informado a mandos superiores sobre su presencia.

“Hasta este momento no existe registro de que se hubiera solicitado autorización o informado a sus superiores respecto de la presencia e incorporación de personas extranjeras en el convoy”, sostuvo la funcionaria.

Además, las autoridades informaron que continúan las gestiones ante autoridades diplomáticas y migratorias de Estados Unidos para confirmar la identidad de los involucrados, su situación migratoria y el tipo de funciones que desempeñaban en territorio mexicano.

El caso permanece bajo investigación tras el accidente ocurrido en la zona serrana de Chihuahua, donde murieron dos ciudadanos estadounidenses, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y uno de sus escoltas.

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MSL