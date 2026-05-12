Salud emite aviso epidemiológico por hantavirus; refuerzan vigilancia en México

La Secretaría de Salud federal emitió un aviso epidemiológico preventivo para todo el país tras el brote internacional de hantavirus relacionado con pasajeros del crucero MV Hondius, situación que llevó a reforzar la vigilancia y detección de posibles casos sospechosos en hospitales y unidades médicas de México.

El aviso fue difundido por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), organismo que pidió a instituciones de salud públicas y privadas fortalecer los protocolos de identificación de personas con síntomas compatibles con esta enfermedad.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, hasta el momento no se han confirmado casos de hantavirus en territorio mexicano; sin embargo, el llamado busca mantener alerta al personal médico ante la posibilidad de contagios importados vinculados con viajeros internacionales.

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El hantavirus puede contagiarse por contacto cercano y prolongado de persona a persona ı Foto: Especial

¿Qué es el Hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por contacto con roedores infectados o sus secreciones. En este caso, la alerta internacional se relaciona con el hantavirus de los Andes (ANDV), una variante detectada en Sudamérica que ha mostrado capacidad limitada de transmisión entre personas.

La Secretaría de Salud explicó que los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias o virales, ya que incluyen fiebre, dolor muscular, fatiga, escalofríos, dolor abdominal, vómito y diarrea. En casos graves, la enfermedad puede evolucionar hacia complicaciones respiratorias severas e insuficiencia pulmonar.

El Conave advirtió que el periodo de incubación puede variar entre siete y 42 días, por lo que pidió a médicos y personal sanitario prestar especial atención a pacientes con antecedentes recientes de viaje o contacto con personas provenientes de zonas de riesgo.

Salud emite aviso epidemiológico por hantavirus en México ı Foto: Especial

Entre las medidas recomendadas se encuentran el uso de cubrebocas N95 o KN95, protección ocular, guantes y lavado constante de manos al atender casos sospechosos de síndrome respiratorio agudo grave.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el seguimiento epidemiológico del brote asociado al crucero MV Hondius, donde se reportaron contagios y defunciones entre pasajeros y tripulación.

Autoridades mexicanas señalaron que la vigilancia epidemiológica continuará activa en puertos, aeropuertos y unidades médicas del país para detectar oportunamente cualquier posible caso relacionado con el brote internacional.]

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MSL