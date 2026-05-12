Alejandra Barrales acusa ‘manto de impunidad’ sobre Rocha Moya; cuestiona embestida contra Maru Campos

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, acusó al Gobierno Federal de actuar con “dos varas” al buscar sanciones contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mientras, dijo, protege al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Barrales Magdaleno criticó la intención de Morena de promover acciones contra la mandataria panista por la presunta operación de agentes de la CIA en Chihuahua, sin haber dado aviso a autoridades federales, y sostuvo que existe una falta de congruencia en el tratamiento de ambos casos .

“Nos parece que no hay una condición de congruencia. Son dos varas con las que estás midiendo una misma problemática”, afirmó.

Acusa castigo a gobernadora de Chihuahua

La legisladora señaló que a Maru Campos se le pretende castigar por acciones contra laboratorios clandestinos vinculados al narcotráfico, mientras que en el caso de Rocha Moya, dijo, existen señalamientos “serios y formales” que no han derivado en consecuencias.

“A una gobernadora se le trata de sancionar porque combate al narcotráfico, porque nadie pone en duda que realmente se combatieron laboratorios donde se generan drogas”, declaró.

En contraste, añadió: “La evidencia que tenemos es de un gobernador que está abiertamente señalado como quien colabora con la delincuencia organizada”.

‘Estamos viendo es un manto de impunidad’

Barrales aseguró que el Gobierno Federal está tendiendo “un manto de impunidad” sobre el mandatario sinaloense y advirtió que ello manda un mensaje negativo al país.

“Ya hay un señalamiento serio, formal, y ante eso lo que hoy estamos viendo es un manto de impunidad”, sostuvo.

La senadora de Movimiento Ciudadano también afirmó que México debe respetar los acuerdos y tratados internacionales, luego de que se le cuestionara sobre las exigencias de autoridades estadounidenses para actuar contra funcionarios presuntamente relacionados con actividades criminales.

“México no es un ente aislado. México forma parte de un concierto internacional en donde abiertamente firmamos acuerdos, tratados que no nacen ahora, son históricos”, señaló.

Barrales concluyó que no debe existir trato diferenciado por razones partidistas y recordó casos de exfuncionarios y exgobernadores investigados en administraciones anteriores.

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cehr