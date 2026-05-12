FGR reactiva investigación por presunta ‘narcoelección’ en Sinaloa y por homicidio de Héctor Cuén

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó las investigaciones sobre la presunta “narcoelección” de 2021 en Sinaloa y el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, casos que involucran señalamientos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con fuentes federales citadas por el medio Milenio, la FGR retomó la indagatoria sobre la presunta intervención del Cártel de Sinaloa en favor de Rocha Moya durante la elección estatal de 2021.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado 1 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior en seguimiento a denuncias de organizaciones de la sociedad civil por presuntos delitos electorales cometidos en los comicios estatales de dicho año, las cuales cobraron relevancia por las recientes acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha, que lo involucran con el crimen organizado.

Reactivan también investigación por caso Cuén

Asimismo, se reactivó la investigación sobre el asesinato de Hector Cuén, la cual también estaría relacionada indirectamente con Rubén Rocha Moya.

Después de la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, el capo difundió una carta, a través de su abogado Frank Perez, en la que afirmó que fue secuestrado y llevado a territorio estadounidense luego de acudir a una reunión para mediar un conflicto político en Sinaloa.

Héctor Melesio Cuén Ojeda habría sido asesinado el mismo día de la detención de "El Mayo". ı Foto: Especial

En la misiva, Zambada aseguró que a ese encuentro también estaban convocados Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado el mismo día. El gobernador negó haber acudido a dicha reunión y sostuvo que se encontraba en Los Ángeles, California.

La FGR también revisa inconsistencias detectadas en la investigación inicial de la Fiscalía de Sinaloa sobre el homicidio de Cuén.

Mientras la autoridad estatal sostuvo que el exrector fue atacado en una gasolinera durante un intento de robo, la FGR afirmó que existen indicios de que el crimen ocurrió en la misma finca donde presuntamente fue privado de la libertad “El Mayo”.

Según la FGR, el cuerpo de Cuén presentaba un fuerte hematoma en la cabeza y cuatro disparos en las piernas. Además, señaló irregularidades en el video difundido por la Fiscalía estatal, el cual no tenía sonido ambiente y sólo registraba un disparo, pese a que empleados de la gasolinera declararon no haber escuchado detonaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am