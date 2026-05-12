Sheinbaum: Supimos días antes que había orden de captura contra Rocha Moya; EU aún no entrega pruebas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su gobierno tuvo conocimiento días antes de la solicitud de aprehensión con fines de extradición que Estados Unidos presentó contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, respecto de las cuales hasta ahora no se han presentado las pruebas sobre sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

Aunque no lo mencionó directamente, la mandataria federal comentó que, antes de que la solicitud llegara, se conocía de la misma, pero fue hasta que llegó el documento cuando se tuvo certeza de lo que ocurría.

Enfatizó en que desde ese momento se fijó la postura de que la petición estaba basada en pruebas y éstas tenían que presentarse.

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“La reciente solicitud de extradición urgente o de detención urgente con fines de extradición, nosotros la conocimos unos días antes de que iba que había una orden de aprehensión. Hasta que no llegaron los papeles no tuvimos conocimiento pleno. Sabíamos porque nos informaron de que era probable que una orden de aprehensión, a lo que nosotros siempre dijimos presente en las pruebas” destacó.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado 1 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, comentó que “cuando llegaron las órdenes de detención urgente no teníamos conocimiento de esas órdenes de detención urgente hasta que no se presentaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, comentó.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba que acredite las acusaciones.

Respecto a las acusaciones que han comenzado a surgir contra el expresidente Felipe Calderón por supuestamente proteger a Los Zetas durante su sexenio, Sheinbaum Pardo dijo no conocer tal señalamiento.

Reiteró que se insistirá en que México solicitará pruebas contra cualquier persona a la que se acuse, sin importar el partido al que pertenezca.

“No tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos o gobernadores o representantes populares en funciones. Y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, sean de MC, sean independientes Nuestra posición va a ser la misma: Prueba, Siempre. Nosotros no cubrimos a nadie”, remarcó.

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MSL