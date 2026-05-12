Primer trimestre 2026 confirma que México está de moda: 26.22 millones de visitantes

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, durante el primer trimestre de 2026, México registró la llegada de 26.22 millones de viajeros internacionales, lo que representó un crecimiento de 10.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que, con base en los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y marzo de 2026 arribaron al país 12.66 millones de turistas internacionales, cifra superior en 6.7 por ciento en comparación anual.

“En un contexto internacional marcado por importantes desafíos económicos y geopolíticos, el turismo en México mantiene una tendencia positiva, reflejo de la fortaleza, resiliencia y confianza que genera nuestro país entre las y los viajeros internacionales”, afirmó.

Precisó que el ingreso de divisas por viajeros internacionales durante el primer trimestre alcanzó 10 mil 287 millones de dólares, lo que significó un incremento de 0.2 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.

Destacó que, durante marzo de 2026, México alcanzó récords históricos en diversos indicadores turísticos. Precisó que arribaron al país 9.37 millones de visitantes internacionales, cifra 3.6 por ciento superior a la registrada en marzo de 2019, año en el que previamente se había alcanzado el mayor número de visitantes para ese mes.

Asimismo, señaló que se registró la llegada de 4.49 millones de turistas internacionales, lo que representó un incremento de 6.4 por ciento respecto a marzo de 2019, cuando se había reportado el mayor número de turistas internacionales para un mes de marzo.

Añadió que también se alcanzó un máximo histórico en el segmento de cruceros, con la llegada de 1.30 millones de pasajeros, cifra 14.9 por ciento superior a la registrada en marzo de 2025, así como una derrama económica de 113.8 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 17.7 por ciento respecto al récord previo para ese mismo mes.

Reiteró que Sectur continuará fortaleciendo las acciones de promoción, diversificación de mercados y consolidación de nuevos productos turísticos, con el objetivo de ampliar la llegada de visitantes y garantizar que los beneficios del turismo lleguen a más comunidades del país.

“México vive un momento de reconocimiento internacional y fortalecimiento de su imagen global, lo que se refleja en la confianza de cada vez más visitantes que eligen nuestro país para conocer su riqueza cultural, natural y turística”, expresó.

Rodríguez Zamora subrayó que el turismo continúa siendo un motor estratégico para el desarrollo nacional, impulsando la Prosperidad Compartida mediante la generación de empleo, la atracción de inversión y el fortalecimiento de las economías locales en las 32 entidades federativas.

#ComunicadoSectur 📣



Primer trimestre 2026 confirma que #MéxicoEstáDeModa: 26.22 millones de visitantes y 12.66 millones de turistas internacionales. 🤩🙌🏼



La Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, destacó que la llegada de visitantes representa un incremento de 10.2% respecto… pic.twitter.com/ozuon37B13 — SECTUR México (@SECTUR_mx) May 12, 2026

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FGR