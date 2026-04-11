Sectur respalda cancelación del Acamoto 2026 en Acapulco por seguridad y orden público

La Secretaría de Turismo (Sectur) federal respaldó la decisión del Ayuntamiento de Acapulco y del gobierno de Guerrero de no autorizar la realización del Acamoto 2026, programado del 14 al 17 de mayo, al argumentar que la prioridad es garantizar la seguridad, el orden público y el bienestar de la población.

Durante una conferencia realizada este viernes en el puerto, la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el Gobierno federal se suma a la negativa anunciada previamente por las autoridades municipales y estatales, tras los antecedentes registrados en la edición del año pasado.

“La Secretaría de Turismo siempre estará a favor de los eventos que generen prosperidad para todas y todos… lo principal es que beneficie a la gente de Acapulco”, afirmó la funcionaria.

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Autoridades recuerdan que en Acamoto se suelen registrar muertes y accidentes. ı Foto: Cuartoscuro

Rodríguez Zamora explicó que la decisión tomó en cuenta “lo que sucedió el año pasado”, cuando durante el evento se reportaron accidentes y fallecimientos, por lo que consideró acertada la postura asumida por el municipio y el estado.

“Acapulco requiere de eventos bonitos”, abundó la titular de Sectur.

Un día antes, el secretario de Seguridad Pública municipal, Federico Argumedo Rodríguez, informó que el Ayuntamiento no había recibido ninguna solicitud formal para la realización del festival y advirtió que, en caso de presentarse, no procedería.

Empresarios y organismos locales también respaldaron la medida. El presidente de Coparmex, Daniel García, subrayó que cualquier actividad debe apegarse a la legalidad y sostuvo que “nadie está por encima de la ley”.

No hubo solicitud para Acamoto 2026 y, de existir, no se hubiera aceptado, dijo el titular de la SSP Acapulco. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez, consideró que la suspensión responde principalmente a motivos de seguridad, al señalar que en los trayectos hacia el puerto suelen registrarse fallecimientos, así como accidentes durante la estadía de los motociclistas.

En paralelo, Sectur presentó los avances del Tianguis Turístico 2026, que se llevará a cabo a finales de abril en Acapulco, con una proyección de ocho mil visitantes, 32 entidades participantes y más de 30 mil citas de negocios, como parte de la estrategia para fortalecer la imagen del destino y consolidar su recuperación turística.

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