Morelos: Coloca el narco mantas en 4 municipios

LONA que apareció en las letras del municipio de Tetecala.

UN DESPLIEGUE simultáneo de grupos armados encendió ayer las alertas en la zona sur de Morelos, luego de que, a bordo de camionetas y motocicletas, varios comandos colocaron mensajes en forma masiva a través de narcomantas en los municipios de Tetecala, Miacatlán, Coatlán del Río y Mazatepec.

En sus mensajes, los grupos delictivos exponen de manera directa la existencia de una red de presunta colusión entre corporaciones policiacas locales y células del crimen organizado.

Las lonas detallan acciones delictivas específicas como extorsión, secuestro y cobro de piso bajo la supuesta protección de autoridades de la región.

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El Tip: LOS MENSAJES fueron asentados en varios puntos de localidades de la zona sur, lo que generó zozobra entre los habitantes y reavivó el debate sobre la seguridad regional.

De acuerdo con medios locales, las narcomantas provocaron la activación de la alerta máxima de seguridad en la zona sur del estado, con la movilización de contingentes de la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, que alcanzó incluso a los municipios vecinos de Coatetelco y Amacuzac.

Las autoridades implementaron retenes y patrullajes en las carreteras principales, accesos vehiculares y brechas de las demarcaciones afectadas.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de seguridad del estado no habían informado sobre los hechos y tampoco la Fiscalía de Morelos había notificado sobre alguna investigación.

Estos hechos se suman a una ola de violencia por la cual pasa el estado, ya que apenas el pasado martes un hombre fue atacado a tiros, en la carretera federal Cuernavaca-Taxco, a la altura del poblado de Acatlipa, en el municipio de Temixco.

4 vehículos usaron los delincuentes para su acción violenta

Vecinos y comerciantes de la zona solicitaron el auxilio de las autoridades mediante los números de emergencia, luego de escuchar múltiples disparos de arma de fuego.

En la zona se registró un operativo de búsqueda de los responsables, pero sin resultados favorables. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.