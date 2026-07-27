Detienen a esposa de Valentín Lavín, alcalde asesinado de Temoac, y a funcionario del Ayuntamiento

Marisol “N”, esposa de Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac asesinado el pasado 22 de julio, fue detenida este lunes; de forma paralela, también fue aprehendido el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Geovany Emmanuel “N”.

Marisol “N”, presidenta del DIF Municipal, fue detenida en el municipio de Cuautla, sobre la carretera Camino a Calderón, en las inmediaciones de la Plaza Atrios, y posteriormente trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Sobre Geovanny Emmanuel “N”, el registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) únicamente únicamente consigna su media filiación. Entre los datos, destaca que al momento de su detención vestía un pantalón táctico y una playera con la leyenda “Policía Morelos”.

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