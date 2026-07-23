Matan a tiros a edil pevemista de Temoac, Morelos, en 2.⁰ atentado en este año

El alcalde Valentín Lavín Romero, de Temoac, Morelos, fue asesinado ayer en las instalaciones de la presidencia municipal, luego de que un grupo armado llegara hasta el inmueble y le disparara en varias ocasiones mientras salía del edificio.

El presidente municipal, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), había sobrevivido a un atentado ocurrido apenas el pasado 31 de enero en la comunidad de Amayuca.

El Dato: LOS AYUNTAMIENTOS son considerados por organizaciones civiles como uno de los niveles de gobierno con mayor vulnerabilidad a las agresiones del crimen organizado.

Este miércoles, según testimonios recabados en el lugar, dos hombres armados se aproximaron al palacio municipal y dispararon directamente contra el munícipe con armas cortas. Tras la agresión, los responsables lograron huir a bordo de dos motocicletas.

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La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó sobre la agresión cometida en contra del presidente municipal, y el despliegue de un operativo de seguridad tanto en Temoac como en localidades aledañas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos indicó que agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos.

Añadió que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervienen con diligencias iniciales y levantamiento del cuerpo sin vida en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac.

Al aludir al episodio violento, el Gobierno del Estado de Morelos lo condenó y refrendó el compromiso de seguir trabajando, en coordinación con las autoridades competentes, por la paz y seguridad de las y los morelenses.

“Asimismo, se da seguimiento al desarrollo de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Morelos para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables”, señaló en un comunicado.

De igual manera, las autoridades informaron que se mantiene la coordinación permanente entre las autoridades federales, estatales y municipales a través de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, donde se da seguimiento a este caso, y se fortalecen las acciones para preservar el orden y la gobernabilidad.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de noticias no verificadas que puedan generar desinformación.

Luego de sufrir el primer atentado, el edil mencionó que no había contado con respaldo del Gobierno estatal. Tras aquella agresión ocurrida a principios de año, permaneció cerca de un mes con una licencia a su cargo para recuperarse de las lesiones que sufrió y fue en febrero cuando se reincorporó a sus funciones al frente del ayuntamiento.

Medios de comunicación locales reportaron que estos atentados no fueron los únicos, ya que, en marzo, hombres armados atacaron en al menos dos ocasiones negocios presuntamente de su propiedad, entre ellos la ferretería “El Gallo”, donde únicamente se registraron daños materiales.

De igual manera, no ha sido el único político que fue víctima de un ataque, ya que, en marzo pasado, Sandra Rosa Camacho Flores, excandidata del PT a la presidencia municipal de Temoac, resultó herida tras ser agredida a balazos.