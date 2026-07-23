Arrastra edil panista de Metepec irregularidades financieras

La administración de Metepec, que encabeza el alcalde panista Fernando Flores, tuvo múltiples observaciones por mal manejo en el ejercicio de recursos públicos, como adjudicaciones que no se apegaron a los montos señalados por la ley y plazas laborales excesivas y pagadas sin estar aprobadas en el tabulador de sueldos.

El informe del resultado de la revisión de los informes trimestrales de las entidades municipales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), derivado del análisis de la conciliación de nómina y el tabulador de sueldos, identificó que el municipio mexiquense pagó un total de mil 822 plazas, de las cuales 137 excedieron las autorizadas y 810 corresponden a 268 categorías no autorizadas en dicho parámetro de ingresos correspondientes al segundo trimestre de 2025.

El Dato: FERNANDO FLORES fundó hace 36 años la empresa CIFO Technologies, dedicada al desarrollo de tecnología para el gobierno electrónico y sistemas informáticos.

Otra de las observaciones pone el acento en que el municipio adjudicó 42 procedimientos de contratos y adquisiciones mediante licitación pública, invitación restringida y asignación directa por excepción, por un importe de 403 millones 302 mil pesos.

Sin embargo, dos procedimientos no se apegaron a los montos señalados en el artículo 55 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2025 y el importe total de las adjudicaciones observadas es de un millón 421 mil pesos.

265 juicios laborales enfrentaba el municipio en 2024

Una situación semejante se presentó en el primer trimestre del año pasado, cuando se realizaron 15 procesos adquisitivos por adjudicación directa por un importe de 47 millones 402 mil pesos, de los cuales seis procedimientos tuvieron incumplimiento por un monto de 33 millones 170 mil 300 pesos.

En suma, en el semestre hubo ocho procesos anómalos de asignación directa de contratos de servicios y compras municipales por 34 millones 591 mil 700 pesos.

El Tip: EN 2024, OSFEM advirtió de 22 fallas sistemáticas, centradas en el manejo irregular del presupuesto.

OTRAS FALLAS. En el segundo trimestre, la cantidad en pesos otorgada por licitación pública fue de 392 millones 443 mil; por invitación restringida fue de nueve millones 437 mil, y por adjudicación directa fue de un millón 421 mil pesos.

De acuerdo con el artículo 55 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2025, el monto máximo de cada operación que podrá realizarse por asignación directa es de 500 mil pesos; sin embargo, el municipio de Metepec concedió directamente casi un millón y medio de pesos.

FALLAS INJUSTIFICADAS ı Foto: Especial

Los proveedores con mayor importe otorgado fueron: Proveeduría de Bienes Mexicana Provbime, S.A. DE C.V.; Comercializadora Abasume S.A. DE C.V.; Urban Led Technology, S.A. DE C.V.; e Integra Arrenda, S.A. DE C.V. Sofom ENR.

De igual manera, del análisis realizado al procedimiento del comportamiento en ingreso y egreso, se identificó que el municipio no alcanzó la recaudación autorizada en ingresos propios.

Además, el egreso ejercido del trimestre fue mayor al autorizado, principalmente en los capítulos del gasto de “servicios generales”, “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, y “deuda pública”, lo cual indica que se ejercieron recursos sin suficiencia presupuestaria.

Asimismo, se identificó que la entidad presentó diferencias en el estado comparativo presupuestal de ingresos en sus formato PDF y TXT.

Del análisis a los egresos y el avance de metas de actividad por proyecto, se identificó que el municipio realizó 45 programas; sin embargo, Alimentación y Nutrición para el Bienestar, Gestión Integral de Residuos Sólidos y Modernización del Catastro Mexiquense se reportaron con recurso ejercido, sin metas ejecutadas.

Asimismo, se identificaron los programas Conservación del Patrimonio Público, Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre, y Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, con desigualdad entre el porcentaje de las metas ejecutadas y el porcentaje del recurso ejercido en el trimestre.

Categorías ı Foto: Especial

EL CLUB DEPORTIVO. Reportes periodísticos también han subrayado que durante la gestión del edil Flores Fernández también se otorgaron 43 millones 029 mil 349.9 pesos en gastos de ceremonias a lo largo de 2024, así como 55 millones 510 mil 780.4 pesos en publicidad y propaganda.

En contraste, el presupuesto destinado a funciones básicas fue menor: en materiales de seguridad pública, se reportó un gasto modificado de cuatro millones 851 mil 132.97 pesos. En materiales de construcción, uno ejercido de cinco millones 319 mil 583.41 pesos. Juntos representan sólo 10 por ciento del monto total gastado en ceremonias y propaganda.

Fernando Gustavo Flores es el mismo funcionario que hace un par de semanas fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de abuso de autoridad en hechos ocurridos en el club deportivo La Asunción, lugar en el que protagonizó un altercado, al irrumpir de forma violenta y con escoltas armados en dichas instalaciones el pasado 4 de junio.

El presidente municipal justificó su entrada al club, del cual es socio, con el argumento de que acudió a un llamado de auxilio por un conflicto familiar o de particulares.

Ahora, el munícipe debe acudir a firmar ante la autoridad judicial durante los primeros cinco días de cada mes mientras permanezca vigente su proceso penal, aunque permanece al frente del ayuntamiento.