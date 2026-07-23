Solicitan desafuero

Apuntan a alcalde por el caso Roxana

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, es investigado por presunta autoría intelectual en el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán

EL PRESIDENTE municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, en foto de archivo.
EL PRESIDENTE municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, en foto de archivo. Foto: Especial
Por:
Alan Gallegos

RAÚL GONZÁLEZ Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por su presunta autoría intelectual en el secuestro y posterior homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

Por ese motivo, la autoridad ministerial solicitó al Congreso local el desafuero y la declaración de procedencia en contra del funcionario, emanado de Movimiento Ciudadano (MC).

El trámite enviado al Poder Legislativo, según reportes locales, establece que un testigo declaró que escuchó al alcalde comunicarse con el presunto jefe de una célula delictiva que opera en el sur de Veracruz.

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Según el informante, el edil habría pedido que integrantes del crimen organizado secuestraran a la comunicadora porque presuntamente tenía en su poder una fotografía en la que él aparece portando un arma de fuego larga.

La Comisión Instructora del Congreso deberá analizar el expediente antes de emitir un dictamen. Una vez concluido el periodo de defensa, ese grupo de trabajo legislativo deberá celebrar una audiencia para recibir pruebas y alegatos.

Posteriormente, elaborará un dictamen que será sometido a la votación del pleno, donde se decidirá si el munícipe conserva o pierde el fuero constitucional para enfrentar la investigación penal.

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