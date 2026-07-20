¿Quién es Shada Hernández de Survivor México?

Shada Hernández es una de las participantes de Survivor México de la temporada La Reliquia en Llamas, la joven ya tienen experiencia en programas de supervivencia por lo que se espera que sea una de las figuras destacadas del programa.

Si bien Shada ha participado en varios programas de telerrealidad, lo cierto es que ganó más fama gracias a su participación en La Isla.

¿Quién es Shada Hernández? Todo lo que debes saber de ella

Shada Hernández es una estrella de la televisión de reality show, nació el 21 de mayo de 2000 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 26 años de edad.

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Estudió ingeniera química, pero también se desempeña en otras áreas, pues es empresaria, modelo, presentadora de televisión y actualmente creadora de contenido, así se presentó en Survivor México.

Shada hace contenido sobre estilo de vida, belleza y viajes, de esto último es de lo que más se puede ver en sus redes sociales.

La influencer con más de 236 mil seguidores en Instagram presume fotos de ella en los distintos destinos que ha visitado como Marruecos, Brasil, Guatemala, Argentina, Islas Canarias, Francia, Grecia y muchos lugares más.

Así fue la participación de Shada Hernández en La Isla

La creadora de contenido participó en la temporada de La Isla: Desafío Grecia y Turquía en 2024, en donde además fue una de las finalistas junto a Marianela Rodríguez y Fernando Lozada.

Su participación en este reality fue muy destacada y este programa también era de supervivencia en donde fue reconocida por ser estratega, por lo que llegar a Survivor México la colocaría como una de las sobrevivientes favoritas, ya que cuenta con las habilidades para poder llegar a las últimas instancias.

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