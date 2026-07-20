¿Quién es Azalia Ojeda ‘La Negra’ de Survivor México, conocida por Big Brother y Lady Polanco?

Azalia Ojeda es una polémica personalidad que se hizo famosa por haber participado en la primera edición de Big Brother México, después estuvo envuelta en otra controversia y la bautizaron Lady Polanco y ahora vuelve a los programas de realidad al ser una de las participantes de Survivor México.

Azalia Ojeda vuelve a los realities shows después de 24 años, pues en el 2002 fue cuando estuvo en Big Brother y posteriormente estuvo en Big Brother VIP.

¿Quién es Azalia Ojeda “La Negra”?

Azalia Ojeda nació el 27 de octubre de 1972, en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 52 años de edad.

Es la segunda de tres hermanos y aunque no se sabe exactamente quiénes son sus papás se dice que es hija de Armando Ojeda e Ileana Furlong de Athié, aunque hay confusión con otras figuras como July Furlong o Norma Ojeda, que comparten el mismo parentesco en contextos de medios.

Saltó a la fama en el 2002 cuando apareció en el primer Big Brother en la historia de México, en ese momento ella tenía 30 años.

Tras su gran fama que cosechó en Big Brother incursionó en la música y lanzó un disco llamado “Farsante” y también debutó en la actuación al participar en la telenovela “Velo de novia”, producida por Juan Osorio. También estuvo en el programa La Oreja con Pepillo Origel.

Azalia Ojeda es una Lady Polanco

Azalia desapareció del ojo público, pero se viralizó en el 2011 cuando iba saliendo de un lugar llamado Il Canto y tuvo un altercado con policías en Polanco por manejar en estado de ebriedad y a ella se le vio muy agresiva en la grabación.

Azalia contó su versión tiempo después y comentó que unos sujetos la asaltaron y cuando pidió ayuda de los policías ellos le dijeron que se bajara de su camioneta porque presuntamente tenía reporte de robo.

La relación de Azalia Ojeda con Lizette Farah, la mamá del caso Paulette

Lizette Farah fue la mamá de Paulette, el caso de la niña que desapareció y que tuvo a todo México buscándola hasta que en un caso controversial la menor apareció muerta debajo de su propia cama.

Mamá de Paulette y Azalia Ojeda salían de fiesta juntas de forma recurrente ı Foto: Redes sociales

Azalia Ojeda se vincula con el caso porque tras la polémica muerte de la niña Paulette, en redes sociales fueron halladas fotografías de “La Negra” en las que se le puede ver junto a Lizette en fiestas y en antros.

Azalia nunca aclaró ni comentó nada al respecto de la amistad que sostenía con la mamá de Paulette.

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