¿De dónde es y qué edad tiene Fede Vigevani? El creador de contenido que se une a la Casa de los Famosos México 2026

Fede Vigevani ha decidido dar un salto de las redes sociales y YouTube a la televisión tradicional, pues este domingo se dio a conocer su participación en La Casa de los Famosos México 2026, donde podremos conocerlo más a fondo.

El anuncio de su participación era uno de los más comentados en redes sociales, pues desde hace semanas se especulaba al respecto y recientes pistas dejaron ver que iba a formar parte del proyecto antes de su confirmación.

Finalmente, se confirmó que Fede Vigevani estará en La Casa de los Famosos México 2026 y la noticia generó muchas reacciones entre sus millones de seguidores, quienes seguramente lo apoyarán incondicionalmente. Además, generó curiosidad su identidad y detalles de su vida entre las personas que no lo conocen.

¿De dónde es y qué edad tiene Fede Vigevani?

Federico Augusto Vigevani de Arce nació el 1 de octubre de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años de edad. Es originario de Montevideo, Uruguay pero vive desde hace tiempo en Ciudad de México, donde logró desarrollar su carrera como creador de contenido.

El famoso formó parte del grupo de YouTube conocido como Dosogas de 2014 a 2018, donde obtuvo bastante reconocimiento en plataformas de contenido. En ese equipo, creaba videos de bromas y cámaras ocultas grabadas en Montevideo.

3 cosas que tienes que saber de @fedevigevani antes de que entre a @LaCasaFamososMx #LCDLFMX 🌳✨ pic.twitter.com/ihPVkgd8zq — Programa Hoy (@programa_hoy) July 20, 2026

Fede estudió diseño gráfico y comenzó a subir videos regularmente en 2014, aunque en junio de 2009 fue cuando debutó en YouTube con un video titulado La Mejor Joda Por Celular! (Excelente) cuando tenía apenas 15 años de edad.

Poco después de volverse un influencer constante, subió su primer video viral en el que usaba el esmalte de uñas rojo de su madre para crear arte.

Además de esto, Fede Vigevani también ha mostrado interés por la música. Fue en el año 2018 que el músico lanzó su primer sencillo como solista titulado ‘Te encontré’. Fue uno de los presentadores de los Kids’ Choice Awards México 2021, junto al dúo musical Skabeche.

En 2023 debutó su espectáculo El mundo de Fede Vigevani en el Teatro de Verano de Montevideo antes de presentarse ocho veces en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

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¿Quién es Fede Vigevani?

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