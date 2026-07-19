Luego de un par de días de incertidumbre, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 reveló que Fede Vigevani es el decimosegundo habitante del reality show de Televisa.

El creador de contenido uruguayo se suma a este proyecto, donde estará respaldado por sus más de 76 millones de seguidores en YouTube.

Fede Vigevani es el decimosegundo habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Previo al partido final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Fede Vigevani fue develado como el decimosegundo habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Pese a que las pistas que lanzó Televisa confundieron al público, los fans de uruguayo siempre afirmaron que se trataba de él. Otro de los nombres que circulaba en redes como el nuevo integrante del reality era Eddy Skabeche, quien tiene ha colaborado con Fede.

La placa de plata, el slime verde, micrófonos, cámaras y un globo aerostático naranja que recuerda a Nickelodeon, fueron algunos indicios de que el creador de contenido se suma al proyecto LCDLF.

Así va la lista de habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Hasta este domingo, los habitantes confirmados

Ernesto Laguardia , actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México.

Karina Torres , creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato.

Ximena Herrera , actriz, modelo y cantante boliviana.

Aldo Rendón , estilista de las estrellas, mexicano.

Moisés Peñaloza , actor y modelo originario de Tamaulipas.

Cynthia Klitbo , actriz y modelo mexicana.

Yahir , cantante mexicano, exparticipante de La Academia.

Flor Vigna , cantante argentina y ganadora de Supernova 2026.

Masad Al-Tamimi , tiktoker árabe.

Arantza Ruiz, actriz y gamer mexicana.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas, y en ViX la grabación 24/7.

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