¿Cuántos años tiene el hermano de Lamine Yamal y cómo se llama?

Lamine Yamal es una de las jóvenes estrellas en el fútbol internacional, quien con solo 19 años de edad, disputa la final del Mundial 2026, siendo esta su primera ocasión en una Copa del Mundo.

Una de las grandes inspiraciones del jugador del FC Barcelona es su hermano menor, quien ha conseguido conquistar al público por sus breves pero tiernas apariciones, donde se muestra muy orgulloso de su hermano mayor.

Lamine Yamal 🤝 Leo Messi pic.twitter.com/s2zt9GwPcS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 19, 2026

Edad y cómo se llama el hermano de Lamine Yamal

El hermano del extremo derecho se llama Keyne y tiene apenas 3 años de edad, pues nació en septiembre de 2022, por lo que el futbolista estrella le lleva unos 16 años al pequeño.

En la semifinal Francia-España que tras la victoria de La Furia Roja, el hermanito de Lamine Yamal mostró una emoción desbordada que lo llevó a gritar y dar saltos desde su asiento.

Otro momento llamativo del pequeño fue durante el partido de la selección española contra Austria. En el tercer tanto, el menor fue visto apretando los puños con una energía desbordante que muchos compararon con Hulk.

¿Quién es Keyne Yamal, el hermano de Lamine Yamal? ı Foto: Especial

Keyne sorprendió al público con su look para la final del Mundial 2026, donde acudió junto al resto de su familia para alentar a su hermano. Apareció con una gorra de Paw Patrol, exitosa serie de televisión entre los más pequeños.

El menor ha estado presente en momentos importantes de la trayectoria de su hermano, como en octubre del 2024, cuando lo acompañó en la ceremonia del Balón de Oro en París. Asimismo, lo hemos visto en momentos de la familia como vacaciones, cumpleaños o comidas en casa de la madre de ambos, Sheila Ebana.

Lamine ha dejado ver que su hermano pequeño es lo más importante para él y que cubre un rol importante: “Es como si fuera el hijo que pueda tener”, admitió recientemente, al mencionar “que pueda tener la infancia que yo habría deseado es lo que más feliz me hace”.

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