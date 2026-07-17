¿Lamine Yamal estará listo para la final del Mundial 2026? Luis de la Fuente revela el estado médico del español

Lamine Yamal conduce el balón durante la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia.

Luis de la Fuente, director técnico de España, reveló que Lamine Yamal entrenó con normalidad este viernes, disipando las dudas respecto a una posible ausencia del extremo del Barcelona en la gran final de la Copa del Mundo 2026 contra Argentina.

“Tenía un golpe fuerte en una zona dolorosa. Ayer (jueves) preferimos que descansara y hoy (viernes) ha participado en el entrenamiento con normalidad. Está en perfectas condiciones físicas”, aseveró el seleccionador de La Roja en el Día de Medios en el Centro de Convenciones Javits en Nueva York/Nueva Jersey.

🫡 ¡LAMINE TIENE QUE SER LAMINE!



🗨️ El DT de #España 🇪🇸, Luis de la Fuente, prefirió no comparar a Lamine Yamal 🇪🇸 con Leo #Messi 🇦🇷. También español aseguró que el jugador de 19 años su podría jugar la final de la Copa del Mundo 🌎🏆.



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¿Por qué se temía que Yamal no estuviera en la final del Mundial 2026?

Lamine Yamal no entrenó el jueves con sus compañeros de España debido a una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda, la cual sufrió tras la victoria de 2-0 sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026.

El jugador del Barcelona acabó con un vendaje en el muslo izquierdo luego del triunfo sobre Les Bleus en el encuentro celebrado en Dallas.

Sin embargo, el hecho no pasó a mayores y Lamine Yamal podrá estar disponible con España desde el inicio del duelo por el título del Mundial 2026 ante Argentina, en cotejo a desarrollarse en Nueva Jersey.

¿Cuántos goles lleva Lamine Yamal en el Mundial 2026?

Lamine Yamal solamente ha conseguido un gol con España en lo que va de la Copa del Mundo 2026; mismo que consiguió en el 4-0 sobre Arabia Saudita en la fase de grupos.

El astro del Barcelona también registra una asistencia, la cual dio a Pedro Porro en el 2-0 sobre Francia en el primer partido de las semifinales del certamen tripartita.

El Mundial 2026 podría ser el segundo título para Lamine Yamal con España, luego del de la Eurocopa de 2024, torneo que se celebró en Alemania.

EVG