Lamine Yamal cambia concentración con España por un food truck en Nueva York antes de la Final del Mundial 2026 (VIDEO)

Las imágenes del futbolista en un carrito de comida se hicieron virales en redes sociales.

A solo unos días de disputar la Final del Mundial 2026 frente a Argentina, Lamine Yamal aprovechó unas horas de descanso para recorrer las calles de Nueva York junto a su novia, Inés García, y parte de su familia.

Las imágenes del futbolista español disfrutando de un food truck se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando una faceta relajada del joven delantero antes del partido más importante de su carrera.

‼️🇪🇸 Lamine Yamal, en un food-truck en pleno Nueva York. pic.twitter.com/QBDKItBVmQ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

Lamine Yamal aprovecha su día libre en Nueva York

La estrella del Barcelona fue vista acompañado por Inés García, su madre Sheila Ebana y otros familiares durante un paseo por Times Square, donde incluso hicieron una parada para comprar comida en uno de los tradicionales carritos callejeros de la ciudad.

Fue la propia influencer quien compartió fotografías de la visita en sus redes sociales, además de mostrar parte del recorrido que realizaron por distintos puntos turísticos de la Gran Manzana.

Durante la jornada también reveló que estuvieron en la zona donde Lamine Yamal grabó recientemente un comercial para la marca American Eagle, mientras que varios aficionados también compartieron videos del delantero disfrutando del momento.

Inés García’s sweet reaction upon seeing Lamine Yamal in an advertisement right in the middle of New York’s Times Square. The 21-year-old influencer has attended most of the Spanish national team's matches, proudly wearing the jersey bearing the number 19—Lamine’s number—and… pic.twitter.com/IJvnP9VHLM — 7happy (@Sevenhappy007) July 17, 2026

España mantiene la tranquilidad antes de enfrentar a Argentina

Aunque Lamine Yamal no participó en la parte del entrenamiento abierta a los medios, reportes desde España señalan que no existe preocupación por su estado físico y que estará disponible para disputar la Final del Mundial 2026.

El atacante llegará como una de las principales figuras del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que buscará conquistar su segunda Copa del Mundo frente a la vigente campeona, Argentina.

El encuentro por el título se disputará el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey, donde millones de aficionados estarán pendientes del duelo entre dos de las selecciones más destacadas del torneo.

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