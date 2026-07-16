Francia protagonizó uno de los momentos más humanos del Mundial 2026: así se despidió de su campamento en Boston (VIDEO)

El conjunto francés cerró su estancia en Boston con abrazos, aplausos y fotografías junto al personal que los atendió durante el torneo.

La Selección de Francia dejó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026 fuera de las canchas. Antes de abandonar su campamento base en Boston, los jugadores de Les Bleus se reunieron con el personal del hotel que los acompañó durante más de un mes para agradecerles por la hospitalidad y el trato recibido durante toda la competencia.

A través de sus redes sociales, la selección francesa compartió el momento acompañado del mensaje: “Nuestros Bleus han compartido un último momento con el personal del hotel, después de más de un mes pasado en el campamento base en Boston. Gracias infinitamente por la acogida”, publicación que rápidamente generó miles de reacciones entre los aficionados.

Nos Bleus ont partagé un dernier moment avec le staff de l’hôtel, après plus d’un mois passé au camp de base à Boston 🙌🥹



Merci infiniment pour l’accueil 🙏💙 pic.twitter.com/rpfBEA2hql — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 16, 2026

Una despedida llena de agradecimiento

El personal del hotel organizó una despedida especial para futbolistas, cuerpo técnico y trabajadores que convivieron diariamente durante la concentración mundialista. Todos posaron para una fotografía grupal y posteriormente dedicaron una larga ovación a los jugadores franceses antes de que emprendieran su viaje rumbo a Miami.

Las imágenes mostraron abrazos, sonrisas y gestos de afecto entre ambas partes, reflejando el vínculo que se creó durante las semanas de convivencia. El momento fue considerado por muchos aficionados como una de las escenas más humanas que dejó la Copa del Mundo 2026, demostrando que el torneo también construye relaciones más allá del terreno de juego.

Francia busca cerrar el Mundial con una victoria

La despedida llegó apenas unos días después de la dolorosa eliminación frente a España, selección que derrotó a los franceses por 2-0 en las semifinales y les impidió disputar la gran final.

Ahora, el conjunto dirigido por Didier Deschamps intentará cerrar su participación con una victoria cuando enfrente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar, programado para el próximo 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde buscará despedirse del torneo con un triunfo antes de regresar a casa.

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