Federación Alemana de Futbol rechaza respaldar la reelección de Gianni Infantino

En plena Mundial 2026, el cual está a punto de finalizar con la Final España contra Argentina, ha trascendido que la Federación Alemana de Futbol rechazó la firma de una carta que respalda la reelección del presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino.

La determinación hace públicas las diferencias que la organización del futbol alemán, sostiene con el máximo dirigente del fútbol mundial y que algunos medios europeos aseguran también tendrían otras federaciones europeas.

Las diferencias son por recientes determinaciones de carácter disciplinario y por intervenciones políticas en torneos internacionales. De acuerdo al diario alemán Bildn, la postura alemana va en contra de la reelección de Infantino quien presentará su candidatura para un nuevo periodo al frente de la FIFA en el Congreso programado para el 18 de marzo en Rabat.

La Federación Alemana de Futbol, DFB, por sus siglas en Alemán, emitió un comunicado negando cualquier tipo de respaldo.

“La DFB no ha firmado ninguna carta de apoyo a la reelección de Gianni Infantino. Se debatirán nuevas medidas en la junta directiva de la DFB”.

El caso Balogun destapó las tensiones entre la Unión Europea de Futbol, UEFA y la FIFA, para los alemanes es un asunto que no debe quedar en el olvido, la FiFA permitió que el futbolista estadounidense siguiera jugando en el Mundial mientras ponía en investigación su castigo por haber sido merecedor de una tarjeta roja.

La petición para que el futbolista siguiera en activo llegó del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con lo cual quedó en el aire un partido de castigo que previamente la FIFA había dictaminado.

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FGR