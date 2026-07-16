Tras una accidentada etapa 12, Isaac del Toro se mantiene en el séptimo lugar del Tour de France 2026

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

Sigue la actividad en el Tour de Francia 2026 y luego de realizada la etapa 12 el mexicano Isaac del Toro se mantiene en la séptima posición general, a 5:08 minutos de su compañero, el esloveno Tadej Pogacar.

El ciclista azteca del UAE Team Emirates cerró en la doceava ronda del tour en la posición 59. Fue un recorrido de 179.1 km desde el Circuit Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, en donde el ganador fue el belga Tim Merlier.

Del Toro, por otro lado, se mantiene en la tercera posición de la clasificación de los mejores pedalistas jovenes a 46 segundos del español Juan Ayuso, quien fue quien le arrebató al de Ensenada el malliot blanco.

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Fue una ronda accidentada en el Tour de France, pues a 300 metros de la línea de meta se presentó una caída múltiple en el pelotón.

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