“El objetivo es siempre el primer lugar”, Isaac del Toro tras la etapa 11 del Tour de France

Isaac del Toro no tuvo la mejor de las etapas en la parada 11 del Tour de France, pero a pesar de llegar 49, el ciclista mexicano se mantiene en la séptima posición general y tras finalizar la cerrera se mostró contento porque se está cumpliendo el objetivo del equipo.

“Es claro, el objetivo es siempre el primer lugar, nosotros no estamos para ser segundo con el equipo”, dijo el Torito, quien explicó que la intención en el Tour de France es conquistar el primer lugar por equipos y si se dan buenos resultados individuales será un extra positivo.

Smiles all around after Stage 11 #TDF2026😄



The Mexican fans always bring the energy for Torito🇲🇽💪#WeAreUAE pic.twitter.com/DNwnrcPofm — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 15, 2026

“Es primero eso (terminar primero con el equipo) y luego el extra (resultado individual). Hemos empezado tan bien que el extra se ha podido dar, pero el objetivo es ese (la parte colectiva)”, agregó en ciclista nacido en Ensenada, Baja California, quien dijo estar feliz por mantenerse cerca del líder Tadej Pogacar.

“Contento por estar cerca de él, ayer no tanto, pero trataremos de estar positivos”, dijo Isaac del Toro, quien se mantiene en la pelea por ser uno de los mejores pedalistas jóvenes del Tour de France, aunque la idea de capturar el malliot blanco no lo presiona.

Al ser cuestionado si le interesa destronar a Juan Ayuso como el mejor ciclista por debajo de los 26 años, comentó: “Es una posibilidad, si llega llegará, pero no es una prioridad”.

Sobre su sentir en la etapa 11 de la Gran Vuelta, el Torito dijo: “Lo viví bien, me sentía bien durante el día. No sé qué pasó en ese momento clave, pero tratando de ser positivo y llegar lo más rápido posible a la meta y feliz”, indicó Isaac del Toro tras la carrera.

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