Caos en Atlanta: aficionados argentinos de Huracán y San Lorenzo se enfrentan entre ellos previo a la semifinal (VIDEO)

La celebración previa al partido entre Argentina e Inglaterra terminó con disturbios.

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se vio empañada por una violenta pelea entre aficionados argentinos en las calles de Atlanta, donde barras de San Lorenzo y Huracán protagonizaron enfrentamientos que obligaron a intervenir a la policía local.

Lo que comenzó como una concentración masiva de seguidores de La Albiceleste para alentar a su selección terminó en caos cuando integrantes de grupos ultras de ambos clubes comenzaron a enfrentarse en plena vía pública.

🇺🇸🇦🇷 Se cruzaron La Butteler (San Lorenzo) y la Plaza José C. Paz (Huracán) en el banderazo en Atlanta.



La misma historia que el mundial de Rusia 2018. pic.twitter.com/PUcrVuJxAG — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 15, 2026

La rivalidad entre San Lorenzo y Huracán llegó hasta Estados Unidos

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas lanzándose botellas, bancas, mesas y botes de basura mientras otros aficionados corrían para ponerse a salvo.

De acuerdo con el diario británico The Telegraph, los enfrentamientos involucraron a integrantes de La Butteler, barra de San Lorenzo, y Plaza José C. Paz, facción ligada a Huracán, dos de las rivalidades más intensas del futbol argentino.

Jugamos contra Inglaterra , todos unidos



Los de Huracán y San Lorenzo … pic.twitter.com/dr5d6q6Lzt — Kevin olguin (@Olguinkev) July 15, 2026

Autoridades controlaron la situación

La policía de Atlanta tuvo que intervenir para controlar la situación y en las imágenes puede observarse cómo varios agentes reducen a uno de los participantes antes de colocarle las esposas. Hasta el momento no se ha informado el número oficial de detenidos o lesionados.

Aunque las autoridades estadounidenses habían catalogado el partido entre Argentina e Inglaterra como un evento de “alto riesgo” debido a los antecedentes entre ambas aficiones, los incidentes terminaron produciéndose entre seguidores argentinos.

Paradójicamente, durante gran parte de la jornada el ambiente entre aficionados argentinos e ingleses había transcurrido con normalidad, compartiendo bares, restaurantes y diferentes puntos turísticos de Atlanta.

Incluso circularon videos donde ambas aficiones convivían entre cánticos y bebidas, aunque tampoco faltaron las provocaciones relacionadas con la histórica disputa por las Islas Malvinas.

Se espera que cerca de 100 mil aficionados lleguen a Atlanta para presenciar la Semifinal, de los cuales aproximadamente 70 mil serían seguidores argentinos, una muestra del enorme respaldo que ha acompañado a la Albiceleste durante toda la Copa del Mundo.

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