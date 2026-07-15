¿Zidane es nuevo entrenador de Francia tras el Mundial 2026? Los detalles que se saben al momento

La Selección de Francia sufrió una de las derrotas más duras de su historia al perder en semifinales de la Copa del Mundo 2026 ante España. Este resultado está sacudiendo al equipo galo, que se dice podría cambiar de entrenador y Zinedine Zidane llegaría al banquillo galo.

Todo indica que después de 14 años Didier Deschamps dejará de ser el seleccionado de Les Blues. Aunque la Federación Francesa no ha hecho el anuncio oficial, medios de aquel país han incrementado los rumores del arribo de la leyenda.

No es la primera vez que se liga a Zidane con la selección gala. Desde que era entrenador del Real Madrid hubo muchos reportes de acercamientos, pero desde que dejó a la institución merengue en 2021 no ha vuelto a dirigir.

🚨🇫🇷 French Federation plan to sign all formal documents with Zinedine Zidane after the end of the World Cup.



Zidane never considered any other proposal over last 8 months; only wanted France job. pic.twitter.com/nertH356Ue — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

De acuerdo con Frabrizio Romano, el insider más famoso de Europa, la “Federación Francesa planea firmar todos los documentos formales con Zinedine Zidane después del final de la Copa del Mundo”, dijo en su cuenta de X, red social antes llamada Twitter.

El comunicador señala que Zidane nunca consideró ninguna otra propuesta de ningún club los últimos ocho meses para estar disponible para la Selección de Francia.

De esta manera solo faltaría el anuncio oficial por parte de la Federación Francesa de Futbol para que Zinedine Zidane, tricampeón de la Champions League con el Real Madrid, asuma el cargo para lo que se espera sea un proyecto a largo plazo de cara a la Copa del Mundo 2030.

Le rêve s’arrête aux portes de la finale.



La déception est immense mais il reste une dernière bataille à livrer ensemble 💙#FIFAWorldCup pic.twitter.com/46h1HlbFzM — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 15, 2026

Termina la era de Didier Deschamps en Francia con un título del mundo

Tras 14 años de trabajo al mando de Francia, la era de Didier Deschamps parece estar llegando a su final y lo hace con un sabor agridulce, pues se va con un título del Mundo en 2018 y con la decepción de estar a las puertas de otra final.

Deschamps casi pone a Francia en su tercera final del torneo de la FIFA por tercer año al hilo; en Rusia 2018 bordó la segunda estrella en el escudo del gallo, para Qatar 2022 repitió en la disputa por el título, pero perdió ante Argentina y en 2020 cayó en semifinales ante España.

En tres Mundiales dirigidos Deschamps deja un balance de dos finales y una semifinal, con el campeonato ya mencionado, además que ganó la UEFA Nation League 2021. Como jugador también fue campeón, en 1998, por lo que puede presumir de haber colaborado directamente en la consecución de los únicos dos título del mundo de Francia.

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