Didier Deschamps, entrenador de Francia, abandona el Mundial 2026 por el fallecimiento de su madre

Francia disputará su último compromiso de la fase de grupos ante Noruega para definir al líder del Grupo I, sin embargo el técnico Didier Deschamps no estará presente en los entrenamientos previos y en el compromiso ante los Vikingos por el fallecimiento de su madre, razón por la que volvió a su país.

“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos previos al partido Noruega-Francia. Tampoco estará presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el Grupo I. El seleccionador nacional sufrió la triste noticia del fallecimiento de su madre este martes por la mañana. Regresará a Francia para asistir a su funeral”, se puede leer en el comunicado.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).



Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

¿Quién estará al frente de Francia durante lo que resta del Mundial 2026?

Didier Deschamps no deja solo al equipo de cara al encuentro más importante, ya que su mano derecha, Guy Stéphan será el encargado de estar al frente del equipo en lo que el estratega francés vuelve a Estados Unidos para continuar en la Copa del Mundo.

“De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ​​quien se encuentra en la concentración de la selección francesa para el Mundial de Estados Unidos, Didier Deschamps ha confiado en su asistente, Guy Stéphan, para dirigir al grupo hasta su regreso.En este momento tan doloroso, deseamos al seleccionador y a su familia mucha fuerza y ​​les aseguramos el apoyo de toda la Federación.

DCO