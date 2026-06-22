Francia golea a Irak con doblete de Kylian Mbappé y se instala en la siguiente fase del Mundial 2026

Francia goleó a Irak y selló anticipadamente su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Kylian Mbappé hizo dos goles en la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak en la segunda jornada del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Con este resultado Les Bleus aseguraron su pase a los dieciseisavos de final de la justa tripartita.

Donatello abrió la pizarra con un portento de anotación al minuto 14, al sacar un zurdazo fuera del área para hacer más espectacular el lance de Ahmed Basil.

¡GOLAZO DE MBAPPÉ! ¡GOLAZO DE FRANCIA! ⚽🔥



¡Cómo le pegó a ese balón la tortuga!#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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¡QUÉ OSO DEL ARQUERO DE IRÁK! ¡GOOOOOL DE MBAPPÉ!⚽🔥



Se equivoca Ahmed Basil y Mbappé aprovecha para hacer doblete. #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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¡TRES A CERO! ¡APARECE DEMBÉLÉ! ⚽



Francia robó el balón y Dembélé selló la jugada con un golazo#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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Francia asegura la victoria tras reanudación en Filadelfia

La fuerte lluvia en Filadelfia derivó en que el arranque de la segunda parte del encuentro se atrasara una hora.

Poco después de la reanudación del cotejo, Francia aumentó su ventaja al minuto 54, cuando Kylian Mbappé logró su segunda diana del juego gracias a un error entre un defensa y el guardameta iraquí, yerro que el delantero del Real Madrid aprovechó para concretar con el marco abierto.

Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, puso cifras definitivas al minuto 66, cuando hizo su primera diana en Norteamérica 2026 con un tiro raso cruzado de derecha.

EVG