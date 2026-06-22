Copa del Mundo

Portero de Irak comete el ridículo más grande del Mundial 2026 y le regala un gol a Kylian Mbappé (VIDEO)

Kylian Mbappé está peleando por la bota de oro del Mundial 2026 y ante Irak ya lleva dos goles que lo ponen a pelear como el goleador del torneo

Kylian Mbappé logra doblete ante Irak.
Kylian Mbappé logra doblete ante Irak. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Cuando Irak estaba manteniendo el 1-0 en el marcador ante Francia, uno de los defensas y el portero iraquí cometieron el error más ridículo en lo que va del Mundial 2026 y le regalaron su segundo gol a Les Blues y el doblete a Kylian Mbappé para que llegue a cuatro anotaciones en el torneo.

Irak tenía un saque de meta a su favor, una jugada que no debería de generar peligro en su marco, pero Zaid Tahseen, el defensa central de los Leones de Mesopotamia se equivocó al momento de dar el pase a Ahmed Basil y el balón terminó en lod dominios de Ousmane Dembélé, quien le cedió la esférica a Mbappé y el delantero del Real Madrid definió con el marco abierto.

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