México logra récord de medallas de oro en JCC

En Santo Domingo,

República Dominicana

La delegación mexicana vivió una jornada memorable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al alcanzar las 145 medallas de oro, empatando su récord histórico, para después batirlo con más títulos regionales con 152, a solo tres días de concluir las acciones en Santo Domingo.

El pesista olímpico Jorge Adán El Chino Cárdenas fue el encargado de otorgar la presea dorada número 146, consolidando el liderato absoluto de México en el medallero general. En una batalla de titanes dentro de la categoría de 71 kilogramos, el sinaloense se consagró como una de las figuras más importantes de la halterofilia regional.

114 preseas totales tiene México de ventaja en Santo Domingo

Cárdenas conquistó el oro en la modalidad de arranque al sostener 150 kilogramos sobre sus hombros. Aunque empató en peso con su rival directo más fuerte, el venezolano Reinner Arango, el mexicano se llevó la posición de honor por haber conseguido la marca primero.

En la modalidad de envión los papeles se invirtieron en un cierre cardiaco: Arango se quedó con el oro al levantar 168 kilos, superando por apenas un kilogramo a Cárdenas, quien se adjudicó la plata con un levantamiento efectivo de 167 kilogramos.

Las imágenes del día │Los condecorados mexicanos celebran sus conquistas en Santo Domingo 2026 ı Foto: COM y CONADE

En la misma disciplina, Janeth Gómez se llevó dos platas en la división de 63 kilogramos, donde levantó 98 kilos en arranque y 122 en envión; mientras que Irene Borrego sumó una medalla de bronce para el país en la categoría de 58 kilogramos, tras registrar un levantamiento en 91 kilos en arranque.

En atletismo se consagró la experimentada olímpica y mundialista Laura Galván, al conseguir su segunda medalla de oro, como reina de los 10 mil metros femenil con 34:26.06 minutos, además de ser la mejor en medio maratón.

Las imágenes del día │Los condecorados mexicanos celebran sus conquistas en Santo Domingo 2026 ı Foto: COM y CONADE

La jornada continuó con un éxito rotundo en múltiples disciplinas. La natación artística que dirige la entrenadora Adriana Loftus, ratificó su hegemonía en la región. Itzamary González y Diego Villalobos lucieron en el dueto técnico mixto, mientras que Fernanda Arellano y Joana Jiménez se coronaron en dueto técnico femenil, ganando el oro con una puntuación de 274.7550. De manera individual, Itzamary González se llevó la corona en la rutina de solo libre femenil, con 255.3813 puntos, encima de Aruba.

Las imágenes del día │Los condecorados mexicanos celebran sus conquistas en Santo Domingo 2026 ı Foto: COM y CONADE

En canotaje slalom, Beatriz Briones se colgó el oro en K1-500m y, posteriormente, un segundo metal dorado junto a Mauricio Figueroa en el K2 500m mixto. La cosecha en esta disciplina incluyó las platas de Guillermo Quirino (C1 1000m) y de la dupla Ximena Aparicio-Guillermo Quirino (C2 500m), y los bronces de Ximena Aparicio (C1 200m) y el dúo Mauricio Figueroa-Daniel Ldezma (K2 500m).

Las imágenes del día │Los condecorados mexicanos celebran sus conquistas en Santo Domingo 2026 ı Foto: COM y CONADE

En pentatlón moderno, el relevo mixto compuesto por Catherine Oliver y Yael Marmolejo entregó una impecable actuación que se tradujo en otra medalla de oro para la cuenta azteca.

En tiro deportivo, la Delegación de México hizo el 1-3 en la prueba de 10 metros rifle de aire por equipos mixto, con el oro de Eréndira Barba y Carlos Quezada, y el bronce de Goretti Zumaya y Edson Ramírez. Por su parte, el relevo de Fidencio González, Daniel Urquiza y David Valdez se adjudicó el bronce en pistola de fuego rápido 25 metros.

En vela Sofía Baeza y Álvaro Ramírez subieron a lo más alto del podio al ganar el oro en la prueba de dinghy de dos personas. En karate se sumó valiosos podios gracias a las destacadas actuaciones de Paola Rubio (-68 kg) y Jesús Moreno (-84 kg). La escriba aportó un oro por equipos en florete femenil, con Nataly Michel, Jimena Torres y Georgina Morales, quienes vencieron 45-40 a los representantes de Venezuela. En handball se ganó bronce por equipos femenil.

En el torneo de boxeo, México aseguró nueve medallas (seis en femenil y tres en varonil), superando la cosecha de San Salvador 2023, donde se obtuvieron un total de seis. Las finales se llevarán a cabo este viernes. Con este desempeño histórico, la delegación mexicana no solo rompe sus propias barreras, sino que reafirma su condición de gigante del deporte centroamericano.