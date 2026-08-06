América golea al San Diego FC en la Leagues Cup 2026

El equipo de Guillermo Almada pasó por encima del San Diego FC desde el primer tiempo para sumar su primera victoria del torneo y soñar con el título.

El América arrancó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup al conseguir una contundente victoria de 3-1 sobre el San Diego FC en la cancha del Estadio Azteca, que fue el segundo encuentro del torneo internacional en territorio mexicano y la Liga MX sigue invicta en suelo azteca.

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Las acciones de peligro se presentaron desde el minuto 2 de juego, cuando el guardameta del conjunto de la MLS CJ dos Santos se equivocó al entregarle la esférica a Brian Rodríguez y el delantero uruguayo remató dentro del área, aunque la defensa terminó desviando la pelota.

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¡Otra asistencia de Brian que concluye en GOLAZO por parte Isaías Violante! ⚽️🔥



Así fue el tercero a nuestro favor en el América vs. San Diego. 🦅 pic.twitter.com/TkypTIUFXc — Club América (@ClubAmerica) August 7, 2026

No pasaron ni dos minutos cuando el conjunto de Coapa volvió a tocar la puerta rival, en esta ocasión fue Erick Sánchez quien disparo desde la frontal del área y su disparo paso por fuera de la portería del San Diego FC.

El América salió los primeros minutos a presionar alto al conjunto rival y buscar un gol tempranero. En menos de 10 minutos, las Águilas ya tenían tres jugadas de peligro sobre el marco del equipo estadounidense y la última fue un centro raso desde la banda derecha que terminó cortando el guardameta rival de buena manera.

Pasando la barrera de los 15 minutos, el San Diego FC comenzó a ser mejor en el encuentro, tenía la posesión de la pelota y crearon jugadas de peligro que pusieron a trabajar a Rodolfo Cota bajo los tres palos.

Pero la calidad de Brian Rodríguez se impuso sobre la defensa del conjunto californiano y con un amague se quitó a dos rivales para quedar solo dentro del área y con un remate cruzado al segundo poste abrió el marcador a los 11 minutos de tiempo corrido.

¡El segundo del partido, BRIAN + ERICK = 🔥⚽️🔥! pic.twitter.com/FTxGwoOgUX — Club América (@ClubAmerica) August 7, 2026

Las acciones continuaron en la cancha del Estadio Azteca y el jugador que más veces tiro al arco por parte del América fue Erick Sánchez. El mediocampista mexicano volvió a probar suerte sobre el marco rival a los 17 minutos de juego, pero la de gajos terminó en los dominios del guardameta rival.

Rodolfo Cota tuvo un par de buenas actuaciones en el terreno de juego para mantener el arco de las Águilas en cero y en dos ocasiones fue exigido por la delantera del San Diego FC, pero el cancerbero azulcrema logró atajar de buena forma los balones que tenían dirección de portería.

América tuvo un par de oportunidades de peligro antes de que llegará el segundo gol de la noche. Después de tanto insistir, la anotación se le dio a Erick Sánchez, quien tras una gran jugada de Brian Rodríguez, solo tuvo que empujar la esférica al fondo de la red tras un pase raso del Rayito.

San Diego seguía intentando hacerle daño a las Águilas, pero conforme pasaban los minutos, la defensa del San Diego regaló espacios y en un contragolpe apareció Isaías Violante por la banda derecha y dentro del área sacó un potente disparo al segundo poste de CJ dos Santos para marcar el tercer tanto de los azulcremas en la noche.

Para el segundo tiempo, el conjunto de la MLS realizó unos cambios que le funcionaron al técnico Mikey Varas en su planteamiento, pues metió al América en su propio campo y en los primeros minutos de la parte complementaria cayó el primer gol de San Diego en el cotejo.

¡RAYITOOOOOOO! ⚡️⚡️⚡️



Así se abrió el marcador del partido, con golazo de Brian Rodríguez 😮‍💨👌 pic.twitter.com/ARSpt3Rdjx — Club América (@ClubAmerica) August 7, 2026

Luca Bombino fue el autor del primer tanto del equipo californiano. El delantero estadounidense aprovechó la mala cobertura del América en defensa para aparecer por la banda izquierda, ganarle la posición a Kevin Álvarez y rematar a puerta con Rodolfo Cota casi vencido.

Al equipo de Guillermo Almada se le fueron acabando las ideas en el terreno de juego y el estratega uruguayo mandó a dos canteranos al campo de juego en busca de darle dinamismo a su equipo; sin embargo, la segunda parte de las Águilas fue totalmente diferente a la primera, ya que fueron escasas las oportunidades de peligro sobre el marco rival y Brian Rodríguez, el mejor jugador del América en la campaña salió del terreno de juego a 15 minutos del final.

El próximo partido del América en la Leagues Cup será el próximo domingo 9 de agosto cuando se enfrenten al Portland Timbers en Estados Unidos, mientras que el San Diego FC se verá las caras con el Tijuana el mismo día.

dco