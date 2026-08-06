México Femenil conquista el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y domina el futbol en la región

Jugadoras de la Selección Mexicana femenil Sub-23 celebran en la final de Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 conquistó por cuarta ocasión al hilo la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Tricolor reafirmó su dominio en la región tras vencer en penaltis 4-2 a Colombia en la final de Santo Domingo.

En una final cardiaca que se definió en las últimas consecuencias, México tuvo que venir de atrás y empatar el marcador en tiempos extra. Guerra anotó para Colombia al 118′ y cuanto todo parecía perdido apareció Ana Mendoza para empatar el duelo al 123′.

🥇🇲🇽 ¡ORO PARA MÉXICO!

Nuestra #Sub23 se corona en los #JCC2026 y conquista la medalla de oro. 💚✨@ATTMx pic.twitter.com/BUGv16FMpa — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 7, 2026

Con un tiro libre magistral, Ana Mendoza, jugadora de los Pumas de la UNAM de la Liga MX Femenil, puso en la pelea a México Sub-23, que era la selección favorita para llevarse el campeonato, pues son la mejor escuadra que hay en la región.

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Antes del partido la entrenadora mexicana Vanessa Martínez dijo “estoy muy orgullosa del grupo, de cada jugadora, por su compromiso. Vamos por esa medalla de oro”. Lo logró, el combinado azteca no pierde el juego por el cetro centroamericano desde hace cuatro ediciones.

🇲🇽✨ El esfuerzo siempre encuentra recompensa.

Hoy, esa recompensa brilla en color oro. 🥇🏆



¡VENGA, CAMPEONAS! 💚#Sub23 | #JCC2026 pic.twitter.com/UqBYsixq6D — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 7, 2026

Durante los 90 minutos reglamentarios ambas escuadras generaron peligro, pero la contundencia estaba siendo el factor clave. Las dos porteras jugaron en rol fundamental para que el compromiso se fuera hasta la definición desde los 11 pasos.

Ingrid Guerra sorprendió a México al anotar en un contragolpe furioso. La arquera tricolor, Celeste Espino, no pudo detener el disparo. Afortunadamente para la causa azteca, las jugadoras nunca bajaron los brazos y con insistencia se consiguió la falta para el golazo de Ana Mendoza.

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