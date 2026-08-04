VIDEO del momento en que asesinan al influencer César Gastélum

El video del momento del asesinato de César Gastélum

Otro caso de un influencer asesinado en una transmisión en vivo vuelve a conmocionar en las redes sociales. Ahora se trata del creador de contenido César Gastélum, quien fue ejecutado en Culiacán, Sinaloa, mientras estaba afuera de un KFC grabando videos para sus redes.

El caso recuerda al de Valeria Márquez, influencer que fue asesinada mientras estaba en una transmisión en vivo en TikTok, en 2025. Y este mes de agosto de 2026 fue cuando el Gabinete de Seguridad del gobierno Federal detuvo a dos implicados en el asesinato de la creadora de contenido.

Así fue el momento en el que asesinaron a César Gastélum

César Gastélum estaba transmitiendo en vivo en las redes sociales. el influencer se encontraba en la calle, afuera de un KFC en Culiacán, Sinaloa, es decir, afuera de un negocio de comida rápida.

En la grabación se puede ver que César Gastelum estaba vestido de playera y chamarra naranja y jeans, además de que tenía una mochila de una app de delivery: Rappi.

César Gastélum segundos antes de su asesinato ı Foto: Redes sociales

El joven estaba junto a otras dos personas que estaban vestidas igual que él. Se puede ver que los tres platicaban y se estaban riendo.

Cuando de repente se acerca una motocicleta, abordo de ésta viajaban dos hombres, uno traía un casco naranja y el otro un casco negro.

Los acompañantes de Gastélum, parece que se dan cuenta de que uno de ellos saca un arma y empiezan a decir: “hey, hey, no, no, no ”, como para evitar que la usara.

Llegan los atacantes de César Gastélum en moto ı Foto: Redes sociales

La moto se detiene justo frente a César Gastélum, el del casco negro saca el arma e inmediatamente le dispara al influencer en la cabeza y huye del lugar. La transmisión se cortó en ese momento.

El sujeto de la moto sacó un arma y le disparó a César Gastélum ı Foto: Redes sociales

El cuerpo del influencer quedó tendido sobre la calle, los elementos de seguridad llegaron al lugar y resguardaron la zona.

En las redes sociales de César Gastélum sus seguidores comenzaron a dejar mensajes de condolencias tras su asesinato.

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