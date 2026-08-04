Asesinan al influencer César Gastélum durante transmisión en vivo en Culiacán

Matan al creador de contenido César Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán.

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado este martes en un ataque directo mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, en Sinaloa.

La agresión ocurrió mientras el influencer, quien portaba una mochila de la plataforma de reparto Rappi, platicaba con otras personas al exterior de una sucursal de KFC, ubicada sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a menos de 200 metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos individuos a bordo de una motocicleta se aproximan al streamer y, sin descender de la unidad ni mediar palabra, el conductor le dispara a quemarropa en el rostro para luego escapar.

Agresores de César Gastélum llegaron en una motocicleta. ı Foto: Redes sociales

Aunque hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado su muerte de César Gastélum, fotografías que circulan en redes sociales muestran su cuerpo tendido en el suelo junto a una estela de sangre.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, que acordonaron el perímetro para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado.

¿Quién era el influencer César Gastélum?

César Gastélum era originario de Culiacán y contaba con más de 580 mil seguidores en TikTok, además de superar los 100 mil en Instagram. También tenía un canal de YouTube en el que, según su descripción, compartía ocasionalmente videos “con un toque de mis ocurrencias sobre blogs, aventuras, recopilación de Tik toks, comida...”.

Asimismo, realizaba transmisiones en vivo a través de Kick; sin embargo, el canal fue desactivado después de que el ataque quedó registrado en esa plataforma.

En el último video que publicó en TikTok, el pasado 1 de agosto, César Gastélum aparecía en una aparente cita romántica con otra creadora de contenido culichi conocida como La Beba.

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cehr