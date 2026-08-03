¿Quién es Sebastián Fouilloux, ex esposo de Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz ha dado de qué hablar en La Casa de los Famosos México 2026 y ha revelado detalles que no muchos conocían sobre su vida privada como que en estuvo casada por dos años con otro joven actor.

La joven explicó que uno de los pilares clave de la relación era el gusto mutuo por el anime y los videojuegos. “Jugábamos Fortnite todo el día y veíamos anime todo el día. La única manera de estar bien juntos era estar sentados frente a una pantalla”, confesó sobre su vida de casada.

Sin embargo, al final la diferencia en su personalidad con la de su esposo fue la que terminó por pesar en la convivencia y desgastarlos hasta el punto en que optaron por separarse de manera definitiva.

Al poner fin a su matrimonio, Arantza Ruiz aseguró que “la vida se le arregló” y comenzó a obtener más oportunidades laborales. “Al día siguiente agarré novela… como que en cuanto me divorcié, todo lo que estaba atorado… hacer billete del aire”, recordó.

“Cuando me separé, mi padre, de divorciada, me regaló un departamento”, contó y generó risas cuando bromeó respecto a la situación: “Ahí está el secreto: cásate y divórciate, y luego te regalan un departamento”.

Esto ha generado curiosidad en el público por saber más detalles sobre quién es el ex esposo de la integrante de La Casa de los Famosos México 2026. Te contamos lo que se sabe sobre él.

¿Quién es Sebastián Fouilloux?

El nombre real de Sebastián Fouilloux es Juan Sebastián Solari Aranda. Nació el 2 de septiembre en la Ciudad de México y mide 1.75 m.

Ha participado en diversas producciones de televisión, desde micronovelas hasta series, telenovelas y unitarios. Algunas de ellas son La vida secreta de un millonario, La Jefa, La Madrastra, Ellas soy yo, Amar a muerte, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

A través de sus redes sociales, el actor publica videos en los que se muestra en el gimnasio, así como en su día a día. En TikTok, realiza transmisiones en vivo donde generalmente cocina y platica con sus seguidores.

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