¿Qué pasó entre Mariana Ochoa y Arantza Ruiz? Este es el motivo de su pelea | VIDEOS

Arantza Ruiz y Mariana Ochoa protagonizaron uno de los primeros encontronazos en La Casa de los Famosos México 2026 con un tema que según la joven actriz, se les salió de las manos y se hizo mucho más grande de lo que debía.
¿Qué pasó entre Mariana Ochoa y Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos México?
Todo comenzó cuando la chica gamer se encontraba en una conversación con Fede Vigevani y reveló que la ex integrante de OV7 “le cuesta un poquito de trabajo”, ya que le pareció que quiso jactarse de lo que ella había hecho.
Y es que Arantza Ruiz se levantó de madrugada, picó jitomate y partió huevos para el desayuno de la mañana y cuando se despertó, Mariana Ochoa le dijo en la cocina “¿Quieres huevito? Ya tengo el jitomate y está aquí el huevo..." a lo que Arantza le respondió “el jitomate ya tiene Knorr, para que no le pongas más sal porque te va a quedar salado”.
“Se dio cuenta de que lo hice yo y ya fue con todos (a decir) que Arantza picó y dije ‘ay, qué hue**, güey’. Espero que lo disfruten en el cine porque si lo dije es porque no tengo miedo de decirlo”, agregó la actriz mexicana.
Después, la joven le dijo a Gema Garoa que “ya estaba hasta la madre”, pero después comentó que seguramente se le iba a pasar rápidamente. Después de un rato, Ruiz decidió acercarse a Mariana para pedirle perdón por haber hablado del tema con alguien más.
En la conversación, Arantza señaló que no le gustaba que la cantante le hablara como hablando indicaciones, a lo que Mariana negó de manera directa que en algún momento le haya ordenado algo.
Al final, la joven le pidió perdón a su compañera por haber hablado las cosas con terceros antes que con la creadora de contenido y pidió una disculpa por ello.
Cabe mencionar que en redes sociales replicaron el video del momento en que Mariana Ochoa le pregunta a Arantza Ruiz si ella había dejado listo todo para el desayuno y le agradecía, por lo que muchos señalan que las cosas no eran como las había contado
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