Bajo la lupa, firma que concentra más envío de combustible en el caso Ruffo

La empresa Ingemar S.A. de C.V., vinculada al exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel, hoy investigada por presunto huachicol fiscal, concentró casi la mitad de sus importaciones de combustible en una comercializadora estadounidense con característica de fachada, amparada en el anonimato corporativo, sin antecedentes en el sector energético y con un patrón de entregas exclusivas.

Una revisión de La Razón a bases de datos internacionales de registros de comercio exterior, embarques e importaciones dimensionó el peso real de Belar Fuels Co. LLC, una firma con sede en Houston, Texas, dentro de esta red: de los más de 10 mil embarques acumulados por Ingemar desde que inició sus operaciones de importación, cuatro mil 611 corresponden únicamente a este proveedor texano, lo que representa casi la mitad del volumen total documentado.

El Dato: El nuevo partido Somos MX, del cual Ruffo era consejero, aceptó la exigencia de Morena para que se fiscalicen sus recursos y se determine si vienen del huachicol fiscal.

El hallazgo cobra relevancia central en el marco de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, tras el aseguramiento de 15.5 millones de litros de combustible y 129 carrotanques en 2025.

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Ruffo Appel, accionista de Ingemar, fue detenido y vinculado a proceso por estos hechos. En este contexto, también sobresale la relación con Belar Fuels Co. LLC, pues la firma aparece como el principal proveedor de la importadora mexicana en los registros de comercio exterior.

11 empresas habrían participado en el esquema fraudulento

La estructura detrás de este multimillonario flujo de petrolíferos opera con márgenes de opacidad. Belar Fuels se constituyó en Texas como una limited liability company —compañía de responsabilidad limitada (LLC)— en julio de 2002, una figura ideal para extranjeros, pues personas de cualquier nacionalidad pueden abrir y administrar una LLC en Estados Unidos sin necesidad de vivir ahí o tener visa de residencia.

Los requisitos varían según el estado donde se haya creado, pero esta categoría suele requerir menos trámites internos y menos juntas anuales obligatorias en comparación con una corporación tradicional. Tampoco exige el pago de impuestos corporativos de forma directa, ya que las ganancias pasan a los dueños, quienes pagan los impuestos en sus declaraciones personales.

OPERACIONES SOSPECHOSAS ı Foto: Especial

Además, puede contar con protecciones para el patrimonio de los dueños —denominados miembros—, que no son responsables de las deudas, pasivos o problemas legales de la empresa. Si esta es demandada, los bienes personales de esos miembros quedan a salvo.

De acuerdo con la revisión realizada por este diario, Belar Fuels obtuvo sus permisos para la comercialización mayorista de combustibles el 1 de octubre de 2023, según el padrón oficial de la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas.

En los expedientes corporativos del estado de Texas figura como miembro gerente (managing member) Robert L. Vallejo, quien aparece formalmente como la cara visible de la firma. Sin embargo, un rastreo a su historial empresarial revela que Belar Fuels representa su única incursión en el mercado energético: sus anteriores registros comerciales, que datan del año 2000, corresponden a firmas inactivas o enfocadas en servicios administrativos e industriales.

Más allá de la presencia de Vallejo, la legislación texana no exige hacer pública la lista de socios ni a los verdaderos beneficiarios financieros, por lo que la identidad de los inversionistas reales se mantiene bajo reserva.

El cerco sobre la comercializadora no se limita a México. En EU, el Departamento de Justicia mantiene bajo la lupa las operaciones de Belar Fuels Co. LLC por presunta falsedad en las declaraciones de exportación presentadas ante la aduana estadounidense (CBP), en una vertiente que indaga posible fraude comercial y lavado de dinero ligado a los cargamentos enviados de manera exclusiva hacia la importadora mexicana.

Entre octubre de 2023, fecha en que la empresa activó sus licencias, y julio de 2025, fecha del último corte de información documentada, la firma movilizó miles de embarques sin registrar envíos a ningún otro país más que a México, donde Ingemar figuró como la única consignataria y destinataria del combustible.

De acuerdo con los registros aduanales y de comercio exterior, Belar Fuels encabeza el grupo de comercializadoras en Texas que movilizaron petrolíferos hacia México de manera sistemática, teniendo como principal puerta de entrada la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

LA RED. El segundo pilar en el suministro transfronterizo de Ingemar es Unico Commodities LLC, una firma constituida en marzo de 2019 con sede en Houston, Texas. Declarada ante los registros de comercio de EU como una comercializadora intermediaria de petrolíferos, la firma aportó dos mil 136 embarques hacia la aduana de Nuevo Laredo, consolidando, junto a Belar Fuels, un duopolio de abasto de casi 70 por ciento del combustible ingresado por la importadora mexicana.

A la red de abasto de Ingemar se suma Petrocam Trading (Pty) Ltd., una comercializadora global de petrolíferos con sede en Sudáfrica, con 216 operaciones identificadas. En conjunto, tan sólo estas tres compañías concentran más de 7 mil envíos de hidrocarburos procedentes de EU.

Aunque representa una fracción menor en comparación con el volumen de Belar Fuels (cuatro mil 611) y Unico Commodities (dos mil 136), su presencia en los registros aduanales confirma que Ingemar también utilizó comercializadoras internacionales para triangular o diversificar parte de sus cargamentos.

El análisis a los registros de embarque confirma que el principal hidrocarburo ingresado por la empresa fue el diésel de ultra bajo azufre (igual o menor a 15 ppm). Clasificado bajo la fracción arancelaria HS 2710.19, este combustible terminado fue trasladado mediante carrotanques ferroviarios.

La documentación de estas importaciones muestra que los cargamentos cruzaron la frontera bajo el manto de un esquema regulatorio completo. De acuerdo con los pedimentos procesados mediante la patente aduanal 3677, correspondiente al agente Juan Hermilo Chávez Rodríguez, las operaciones acreditaron ante la autoridad fiscal y energética el permiso previo de importación de la Secretaría de Energía (clave C1, folio 1701C123000151), los registros de inspección de calidad (clave IR, folio L0100760525005527) y la certificación de la NOM-016-CRE-2016 (clave NM), garantizando que el producto cumplía con los estándares de diésel UBA antes de ingresar al mercado nacional bajo el régimen de importación definitiva.

PAN acusa uso político de la justicia

Por Elizabeth Hernández

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó al Gobierno federal de usar las instituciones de justicia con fines políticos en el proceso contra Ernesto Ruffo, investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

El dirigente afirmó que la falta de elementos para atribuir al exgobernador de Baja California la conducción de esa estructura, junto con su reclusión en un penal de máxima seguridad, revela un trato parcial: “Ernesto Ruffo es un preso político del Gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”.

En un comunicado, el panista contrastó el caso con los señalamientos públicos contra Rubén Rocha, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila. Según expuso, las acusaciones sobre presuntos vínculos con grupos criminales no han provocado una respuesta oficial con la misma rapidez o severidad.

Sobre el expediente, Romero sostuvo que cualquier conducta delictiva debe recibir una sanción cuando existan pruebas, pero reclamó que las autoridades persigan adversarios o construyan culpabilidades sin sustento.