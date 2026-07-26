¿Quién es Gema Garoa? Edad, de dónde es y en qué novelas ha estado

Previo al arranque de La Casa de los Famosos México 2026, la actriz Gema Garoa dio de qué hablar después de que las pistas en redes sociales apuntaran a que ella volviera a dar de qué hablar en redes sociales.

¿Quién es Gema Garoa?

Gema Garoa es una actriz y modelo mexicana nacida el 14 de febrero de 1990 en Valle Hermoso, Tamaulipas. Desde su juventud, mostró interés por la actuación y se mudó a la Ciudad de México para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Su debut en televisión llegó en 2014 y desde entonces ha construido una carrera en telenovelas de Televisa, donde interpretó personajes protagónicos y antagónicos. Algunos de los proyectos en los que ha participado son Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Como tú no hay 2 y la serie Mi Tío.

En los últimos años, destacó la participación de sus papeles de villana en melodramas como Eternamente amándonos (2023) y Fugitivas, en busca de la libertad (2024).

Su nombre tomó fuerza después de ser relacionado como una de las participantes de La Casa de los Famosos 2026. Sin embargo, el fallecimiento de su padre convirtió lo que prometía ser el inicio de una nueva etapa profesional.

Por este motivo, muchos dudaban en si la joven podría o no formar parte del programa 24/7. El fallecimiento de su padre dio de qué hablar, pues muchos dudaron en si la joven entraría o no al proyecto.

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