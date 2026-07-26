A pocas horas de iniciar La Casa de los Famosos México 2026, se difundió en redes sociales que Gema Garoa sería una de las habitantes sorpresa que se anunciarán este domingo. Además, se dio a conocer que su padre murió, noticia que esta mañana fue confirmada por la propia actriz mexicana.

A raíz de estos acontecimientos, los seguidores del reality y de la intérprete de telenovelas de 36 años desean conocer quién era el padre de Gema Garoa.

¿Quién es Gema Garoa?

Gema Del Rocío García Figueroa, conocida en el mundo artístico como Gema Garoa, es una actriz de televisión originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas, México. Nació el 14 de febrero de 1990.

Se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y sus primeras apariciones en pantalla fueron en Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

Gema Garoa debutó en 2015 en las telenovelas en la producción de José Alberto Castro llamada Pasión y poder, donde dio vida a Clara Álvarez. Ahí compartió créditos con Susana González, Jorge Salinas, Marlene Favela y Fernando Colunga, entre otras figuras destacadas.

A partir de entonces su carrera ha ido en ascenso. Entre los proyectos más recordados de la actriz de 36 años se encuentran Fugitivas, en busca de la libertad (2024), donde interpretó a Carmen Salgado Perla; Eternamente amándonos (2023) dando vida a Imelda Campos Vidal; Mi tío (2022); Contigo sí (2021-2022), donde interpretó a Alma Yazbek; y Como tú no hay 2 (2020).

Además, Gema Garoa actuó en Cita a ciegas (2019), La jefa del campeón (2018), Mi adorable maldición (2017) y Sin rastro de ti (2016), entre otras. La intérprete y modelo también es recordada por interpretar a Marcela en la telenovela Hermanas, un amor compartido.

¿Quién es el papá de Gema Garoa?

El papá de la actriz mexicana Gema Garoa se llamaba David García Chavira, quien falleció este julio de 2026, a los 70 años.

La noticia fue dada a conocer por periodistas de espectáculos y difundida en redes sociales. Más tarde la actriz confirmó el deceso, pero no ha dado más detalles sobre las causas de muerte.

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