¿De qué murió la influencer Adriana García de Drop Shop?

La creadora de contenido Adriana García murió este 21 de julio a los 30 años de edad, fue a través de la tienda Drop Shop que se confirmó el fallecimiento de la influencer.

De acuerdo con la información, Adriana García murió en Culiacán y la lamentable noticia se dio a conocer cuando Drop Shop compartió un mensaje en las redes sociales para despedir a su colaboradora.

“Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado”, se lee en la publicación en la que aparece una imagen de la influencer.

“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros.expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, hija y amigos, deseándoles fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles.Descansa en paz, Adriana siempre formarás parte de la familia Drop Shop”, concluye el mensaje.

Drop Shop confirma muerte de Adriana García ı Foto: Redes sociales

¿De qué murió Adriana García?

Según algunas versiones, Adriana García habría muerto por haberse sometido a una cirugía estética, sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguna persona cercana a la creadora de contenido.

Tampoco las autoridades se han pronunciado con respecto a si hay algún reporte de una muerte por negligencia de medicina estética.

Sin embargo, se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre lo que realmente le pasó a la joven influencer.

Amigos, familiares y fans despiden a Adriana García ı Foto: Redes sociales

Así despiden a Adriana García en las redes

Los usuarios de Internet lamentaron el fallecimiento de la creadora de contenido y le dedicaron emotivas palabras para recordarla.

“Un día muy triste para todos los que conocimos a Adriana , sé que la pérdida de alguien siempre genera muchas dudas , a sus dudas les comparto que fue algo de salud. La extrañaremos mucho”, “Pobre de su hija, mucha fuerza a la familia”, “Que triste noticia, siempre te recordaremos”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

¿Quién era Adriana García?

Adriana García era una joven creadora de contenido que hacía videos para promocionar la tienda de Drop Shop. Hacía videos de humor, mostraba la tienda y salía hacer dinámicas con la gente en la calle para que se ganaran artículos de la tienda.

En Drop Shop venden artículos de lujo como tenis de alta gama, así como relojes, chamarras y gorras y más.

El primer video de Adriana que aparece en su perfil en colaboración con la tienda es de 2025, por lo que llevaba ya un año trabajando con esa empresa.

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