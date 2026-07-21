¿Quién es Dominik Armenta? Edad, de dónde es y su antes y después

La creadora de contenido Dominik Armenta se volvió tendencia por haber realizado un reto viral tras la eliminación de México en el Mundial 2026.

¿Quién es Dominik Armenta?

La celebridad de Internet es conocida por sus videos en las redes sociales y porque su esposo Alfredo Valenzuela también es creador de contenido y hacen videos juntos.

La joven tiene más de 700 mil seguidores en Instagram y más de 108 mil suscriptores en youTube. Su contenido se caracteriza por ser de estilo de vida de lujo, en el que narra su día a día, junto a su esposo y su hijo.

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¿De dónde es Dominik Armenta?

Dominik Armenta es de Hermosillo, Sonora, la influencer y su esposo contaron en un video su historia de cómo se conocieron y fue ahí donde revelaron que ella es de Hermosillo, que ella trabajaba como imagen de un restaurante bar en este estado, sin embargo, cuando conoció a Alfredo Valenzuela él se la llevó a vivir a Guadalajara.

¿Cuántos años tiene Dominik Armenta?

La influencer tiene 25 años de edad, pues nació el el 16 de noviembre de 2000.

Antes y después de Dominik Armenta

La creadora de contenido es famosa porque tiene una gran belleza, la misma con la que conquistó a su esposo. Sin embargo, la celebridad de Internet se ha hecho cirugía plástica, ella misma lo documentó en su canal de YouTube.

Dominik Armenta antes de su cirugía ı Foto: Dominik Armenta

En el 2024 Domenik se operó la cara y dijo que fue su primera cirugía. La influencer se operó la nariz, cirugía con la que sí transformó su rostro.

Los fans le comentaron que ya era bonita de manera natural y que no necesitaba una intervención.

“Ya estás hermosa para que te óperas", “Porque son bonitas y no están confermes con su cara yo no le vía nada de mal a tu nariz si estuviera así”, “Noooooo Dominik, no lo tenías que hacer”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

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