Calendario de Pagos Pensión Bienestar: ¿Qué letra toca del 20 al 24 de Julio 2026?

El pasado 6 de julio se comenzaron a realizar los pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar, y tal como en los meses anteriores, el correspondiente al bimestre julio-agosto se realizará de manera escalonada.
El calendario de pagos de la Pensión Bienestar y de los programas para el Bienestar se da a conocer durante los primeros días de cada bimestre, por lo que el correspondiente a julio-agosto ya fue publicado.
En julio se realizará el pago de cuatro programas para el Bienestar, por lo que las y los beneficiarios podrán disponer de su apoyo económico a partir de la fecha que indica el calendario conforme a la primera letra de su primer apellido.
Calendario del Bienestar julio-agosto
En la semana del lunes 20 de julio al viernes 24 de julio se realizará el pago a quienes tengan como letra inicial de su primer apellido la letra M, N, Ñ, O, P, Q, y R.
El calendario de los pagos para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, y Madres Trabajadoras es el siguiente:
- Lunes 6 de julio: A
- Martes 7 de julio: B
- Mércoles 8 y jueves 9 de julio: C
- Viernes 10 de julio: D, E, F
- Lunes 13 y martes 14 de julio: G
- Miércoles 15 de julio: H, I, J, K
- Jueves 16 de julio: L
- Viernes 17 y lunes 20 de julio: M
- Martes 21 de julio: N, Ñ, O
- Miércoles 22 de julio: P, Q
- Jueves 23 y viernes 24 de julio: R
- Lunes 27 de julio: S
- Martes 28 de julio: T, U, V
- Miércoles 29 de julio: W, X, Y, Z
Estos depósitos se realizan de manera directa a la tarjeta del Banco del Bienestar de cada usuario, y el saldo de esta se puede consultar por medio de la aplicación móvil del Banco del Bienestar que se encuentra disponible para Android e iOS.
Quienes son beneficiarios de cada uno de los Programas del Bienestar reciben el siguiente monto como apoyo económico durante el 2026:
- 6 mil 400 pesos bimestrales: Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más
- 3 mil 100 pesos bimestrales: Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad
- 3 mil 300 pesos bimestrales: Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura
- Mil 650 pesos bimestrales: Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios
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