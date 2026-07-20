Calendario de Pagos Pensión Bienestar: ¿Qué letra toca del 20 al 24 de Julio 2026?

El pasado 6 de julio se comenzaron a realizar los pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar, y tal como en los meses anteriores, el correspondiente al bimestre julio-agosto se realizará de manera escalonada.

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar y de los programas para el Bienestar se da a conocer durante los primeros días de cada bimestre, por lo que el correspondiente a julio-agosto ya fue publicado.

En julio se realizará el pago de cuatro programas para el Bienestar, por lo que las y los beneficiarios podrán disponer de su apoyo económico a partir de la fecha que indica el calendario conforme a la primera letra de su primer apellido.

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Calendario del Bienestar julio-agosto

En la semana del lunes 20 de julio al viernes 24 de julio se realizará el pago a quienes tengan como letra inicial de su primer apellido la letra M, N, Ñ, O, P, Q, y R.

El calendario de los pagos para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, y Madres Trabajadoras es el siguiente:

📅💰 Los depósitos del bimestre julio-agosto continúan esta semana. ¡Checa tu día de pago!



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Lunes 6 de julio: A

Martes 7 de julio: B

Mércoles 8 y jueves 9 de julio: C

Viernes 10 de julio: D, E, F

Lunes 13 y martes 14 de julio: G

Miércoles 15 de julio: H, I, J, K

Jueves 16 de julio: L

Viernes 17 y lunes 20 de julio: M

Martes 21 de julio: N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: P, Q

Jueves 23 y viernes 24 de julio: R

Lunes 27 de julio: S

Martes 28 de julio: T, U, V

Miércoles 29 de julio: W, X, Y, Z

Estos depósitos se realizan de manera directa a la tarjeta del Banco del Bienestar de cada usuario, y el saldo de esta se puede consultar por medio de la aplicación móvil del Banco del Bienestar que se encuentra disponible para Android e iOS.

¡Buenas noticias! 🤩 Hoy inician los pagos del bimestre julio-agosto. 💵



📅 Recibirás tu depósito de la #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar o del Programa de #MadresTrabajadoras el día que corresponde a la letra inicial de tu primer apellido.… pic.twitter.com/70gK1550nL — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) July 6, 2026

Quienes son beneficiarios de cada uno de los Programas del Bienestar reciben el siguiente monto como apoyo económico durante el 2026:

6 mil 400 pesos bimestrales: Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más

3 mil 100 pesos bimestrales: Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad

3 mil 300 pesos bimestrales: Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura

Mil 650 pesos bimestrales: Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios

¡Mucho ojo! ✋🙂‍↔️ Nadie puede cobrarte por recibir los #ProgramasParaElBienestar.



👉 Todos los trámites son gratuitos, directos y sin intermediarios.



✅ Infórmate únicamente en fuentes oficiales: https://t.co/dF1SgkaJzm pic.twitter.com/MNz5cpacDe — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) July 9, 2026

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