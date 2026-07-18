Sheinbaum y Mara Lezama entregan viviendas en Cancún; consolidan el programa Vivienda para el Bienestar

Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama, con una beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezaron la entrega de casas del programa Vivienda para el Bienestar en el fraccionamiento Arcos Paraíso, en Cancún, donde reafirmaron el compromiso de los gobiernos federal y estatal para garantizar el acceso a una vivienda digna.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, en esta jornada se entregaron 240 viviendas del Infonavit de diferentes proyectos, así como 457 constancias de finiquito del Fovissste. Esto se suma a los títulos entregados el día anterior en la Colosio de Playa del Carmen, junto con 224 constancias de finiquito del Fovissste.

Ante los y las beneficiarias, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el acceso a una vivienda digna forma parte de la política de justicia social impulsada por su administración, y reconoció el trabajo realizado por la gobernadora Mara Lezama.

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“Agradezco a la gran Gobernadora que tienen en Quintana Roo, muy trabajadora, conoce los problemas de todos los municipios y siempre busca resolverlos” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. ı Foto: Cortesía

Recordó que uno de los principales problemas heredados fueron los créditos hipotecarios que crecían de manera desproporcionada, obligando a miles de familias a pagar varias veces el monto originalmente solicitado sin lograr liquidar su deuda.

La Presidenta señaló que, mediante la reestructuración de estos créditos, alrededor de 5.1 millones de familias serán beneficiadas en todo el país, eliminando deudas ya cubiertas y otorgando tranquilidad patrimonial.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama destacó que este programa representa una transformación profunda en la política de vivienda al privilegiar a las personas por encima de intereses económicos, permitiendo que trabajadores, incluso jóvenes con ingresos de uno o dos salarios mínimos, puedan acceder por primera vez a una casa propia.

Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, durante el programa Vivienda para el Bienestar. ı Foto: Cortesía

Subrayó que las nuevas viviendas se construyen en zonas que cuentan con agua potable, servicios básicos, transporte público y cercanía con escuelas, como parte de una estrategia de desarrollo urbano ordenado y de prosperidad compartida.

“Hoy se hace realidad el sueño de muchas familias que durante años escucharon que no les alcanzaba el crédito o que nunca podrían tener una vivienda” Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo



Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que Quintana Roo registra uno de los mayores avances del país en la implementación del programa.

Precisó que la meta estatal contempla la construcción de 76 mil 200 viviendas, de las cuales ya se encuentran comprometidas más de 57 mil, lo que representa un avance superior al 70 por ciento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama en un recorrido. ı Foto: Cortesía

Durante el evento también intervino el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quien explicó las características que tienen las viviendas que se entregan a través de este programa federal, con servicios, accesibles, y cómodas, como instruyó la Presidenta de la República.

cehr