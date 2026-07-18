Libia Dennise realiza gira de atención a personas migrantes en Chicago

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, realizó una gira de trabajo en Chicago para fortalecer los vínculos institucionales con la comunidad migrante guanajuatense radicada en esa ciudad.

Como parte de su agenda sostuvo reuniones con autoridades consulares, líderes comunitarios y representantes de diversos sectores, además de participar en actividades de convivencia y vinculación con las y los migrantes.

La mandataria estatal estuvo acompañada por Liz Alejandra Esparza Frausto, secretaria de Derechos Humanos, y Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de Atención a Personas Migrantes y en Contexto de Movilidad.

Al centro, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. ı Foto: Cortesía

La jornada inició con una reunión de trabajo con la embajadora Reyna Torres Mendívil, cónsul general de México en Chicago, con quien refrendó la disposición del gobierno de Guanajuato para seguir colaborando en favor de las y los guanajuatenses que residen en esa ciudad, especialmente ante el contexto que enfrentan actualmente las personas migrantes.

Chicago concentra una de las comunidades guanajuatenses más importantes en Estados Unidos. Se estima que entre 27 mil y 31 mil personas nacidas en Guanajuato viven en esa ciudad .

Se reúne con líderes migrantes

Como parte de su gira, la gobernadora sostuvo un encuentro con líderes migrantes en la Oficina de Enlace del Gobierno de la Gente, con el propósito de fortalecer el diálogo directo con los guanajuatenses radicados en Estados Unidos, escuchar sus necesidades, reconocer su aportación al desarrollo del estado y consolidar una agenda permanente de colaboración.

Libia Dennise agradeció el trabajo de quienes integran la Federación de Líderes y Clubes Guanajuatenses de Illinois y reiteró su compromiso con la comunidad migrante.

“Me siento muy comprometida con la comunidad migrante y agradezco este espacio para compartir lo que estamos haciendo en el Gobierno de la Gente para ustedes” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato



Explicó que, además de la atención que brinda la Secretaría de Derechos Humanos, diversas dependencias estatales ofrecen apoyos para proyectos productivos, financiamiento y desarrollo económico, a través de la Secretaría de Economía y de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato.

La gobernadora informó que, en lo que va del año, se han atendido:

285 casos de repatriación de personas migrantes deportadas o de retorno voluntario

72 traslados de restos a Guanajuato

11 gestiones de visas para viudas beneficiarias del Social Security

7 repatriaciones de personas enfermas

También destacó que Guanajuato es el único estado que cuenta con un Plan de Retorno Asistido, mediante el programa Migrante Quiero, respaldado por cuatro oficinas de enlace ubicadas en Atlanta, Chicago, Los Ángeles y San Antonio.

A través de este esquema se brinda asistencia a personas deportadas o que retornan voluntariamente en la frontera, así como atención integral en Guanajuato mediante apoyos en salud, educación, documentación oficial, reunificación familiar y acompañamiento.

Además, se ofrecen oportunidades laborales, proyectos productivos, financiamiento y acciones de reintegración social. Desde su creación en 2025, el programa ha beneficiado a 1 mil 778 personas.

La ,andataria también destacó el programa Mineros de Plata, dirigido a personas mayores de 65 años con hijas o hijos migrantes que viven en Estados Unidos y con quienes no se han reunido durante más de diez años. Actualmente opera en más de 30 municipios y ha beneficiado a 900 personas entre 2025 y 2026.

En la Oficina de Enlace de Chicago también se brinda:

Orientación jurídica y acceso a derechos.

Jornadas “Conoce tus Derechos”.

Asesorías sobre doble nacionalidad.

Actualización de trámites del Registro Civil.

Orientación migratoria.

Coordinación permanente con el Consulado General de México en Chicago y la Embajada de México.

La gobernadora resaltó además el programa Manos a la Obra, que se implementará en los 46 municipios del estado, con especial atención en aquellos de donde proviene un mayor número de migrantes radicados en Chicago, como Yuriria, Uriangato, Moroleón, Celaya, Apaseo el Alto, Ocampo, Irapuato, Tarimoro, Jerécuaro y San Francisco del Rincón.

Entre las acciones contempladas destacan obras de pavimentación de calles y rehabilitación de caminos rurales.

“Me siento muy emocionada de estar con ustedes. Soy una aliada de ustedes; estoy aquí para escucharlos y trabajar de la mano para construir un mejor Guanajuato” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato



Durante el encuentro, los líderes migrantes reconocieron el respaldo del gobierno de Guanajuato y destacaron programas como Enamórate de Guanajuato, impulsado por la Federación de Líderes y Clubes Guanajuatenses de Illinois, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos.

Este proyecto está dirigido a hijas e hijos de migrantes guanajuatenses residentes en Estados Unidos y busca fortalecer su identidad mediante experiencias educativas, culturales, históricas y comunitarias en Guanajuato.

El primer grupo, integrado por diez jóvenes, realizó su visita al estado el pasado 15 de julio.

Participa en el Festejo Anual de la Casa Club Yuriria

Como parte de la gira, la gobernadora asistió al Picnic Festejo Anual de la Casa Club Yuriria, donde reconoció el esfuerzo de las familias migrantes que mantienen vivas las tradiciones de Guanajuato y contribuyen al desarrollo de sus comunidades desde Estados Unidos.

“Hoy estoy aquí para decirles que Guanajuato no se olvida de su gente. Reconozco el trabajo y la contribución de las mujeres migrantes que salieron en busca de un mejor futuro para sus familias, así como de quienes permanecen en Guanajuato sosteniendo a sus comunidades” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato



La mandataria reiteró que el gobierno del Estado continuará fortaleciendo la presencia institucional entre la comunidad migrante.

“Queremos que aquí también se sienta el espíritu de Guanajuato y que sepan que tienen una gobernadora aliada de las y los migrantes”, puntualizó.

Al evento también asistió la presidenta municipal de Yuriria, Victoria Eugenia Ramírez Zavala.

El Picnic de la Casa Club Yuriria reúne cada año a familias originarias de ese municipio que radican en Chicago, así como a migrantes mexicanos provenientes de otros estados y residentes de entidades como Michigan, Wisconsin e Indiana.

cehr