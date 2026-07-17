Sorteo Especial 314: Resultados del 17 de julio del 2026 de Lotería Nacional.

El Sorteo Especial 314 de la Lotería Nacional se efectúa este 17 de julio del 2026 con más de 80 millones de pesos en premios para los billetes ganadores.
Este sorteo se realiza para conmemorar al 50° aniversario de la Facultad de Economía de la UNAM, con un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series.
Recuerda que los premios se juegan en tres series. Para la lista completa de números ganadores, así como los ganadores por terminación, aproximación y reintegros, puedes consultar el sitio web oficial de la Lotería Nacional o acudir a los puntos de venta autorizados.
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Resultados del Sorteo Especial 314 del 17 de julio del 2026
En La Razón de México, te presentamos los resultados del Sorteo Especial 314.
Revisa los resultados del Tris de hoy.
Ve los resultados del Chispazo de hoy.
Aquí puedes verificar si tu boleto es ganador.
¿Cómo jugar con el Sorteo Especial?
En el Sorteo Especial se celebra una vez al mes y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000.
Generalmente se lleva a cabo en 2 Series y ofrece más de 80 millones de pesos repartidos en 12,896 premios.
Con el Sorteo Especial 1 de cada 5 tiene oportunidad de ganar. Cada cachito tiene un precio de 60 pesos, mientras que una serie tiene un costo de mil 200 pesos, con 20 billetes; mientras que el costo de 2 series, con 40 billetes, es de 2 mil 400 pesos.
El sorteo contempla cuatro tipos de premios:
- Premios directos
- Premios por aproximación
- Premios por terminación
- Reintegros
Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 700.
Los Premios por aproximación se entregan en total 198.
Los Premios por terminación que se entregan son 604.
Y los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del premio mayor.
¿Cómo cobrar un premio?
Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México, a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.
También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.
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