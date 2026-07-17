Sismo magnitud 7.4 con epicentro en Chiapas se percibe en algunos puntos de CDMX

Sismo con epicentro al sur de Chiapas, en una ilustración del Servicio Sismológico Nacional.

Un sismo magnitud 7.4 con epicentro ubicado al sur de Chiapas se registró la mañana de este viernes y se percibió en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con reportes locales.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo se registró a las 08:48 horas de este viernes, y que su epicentro se ubicó 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De acuerdo con usuarios de la red social X, el movimiento telúrico se percibió en algunas zonas de la CDMX, sin que sonara la alerta sísmica.

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Lo sentí en CDMX, alcaldía Miguel Hidalgo pero no hubo alarma sísmica. ¿Alguien más se percató? — MayFirst 🦋 (@sobreverbos_) July 17, 2026

En tanto, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que “se mantiene atenta ante cualquier reporte”, y pidió a la ciudadanía mantener la calma y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

“La Secretaría de Protección Civil estatal continúa con los protocolos de monitoreo y recorridos de evaluación en las distintas regiones”, se lee en una publicación en la red social X.

Actualización | Reporte de Sismo

El @SSN_MX confirma sismo de magnitud 7.4 localizado a 135 km al suroeste de Cd. Hidalgo, Chis. (08:48:38 h).



La Secretaría de Protección Civil estatal continúa con los protocolos de monitoreo y recorridos de evaluación en las distintas regiones pic.twitter.com/rXiEknDeIM — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026

De acuerdo con reportes locales, el sismo se habría percibido en al menos 30 municipios de Chiapas, y en los países colindantes con el sureste mexicano.

Se registran réplicas, magnitud 4.5 y 5.8

Poco después del sismo en Chiapas, se registraron otros movimientos telúricos con epicentro cerca del mismo estado ubicado en el sureste mexicano.

Así, de acuerdo con el SSN, a las 09:09 horas, se registró un sismo magnitud 4.5, localizado 124 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.5 Loc. 124 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 09:09:21 Lat 14.108 Lon -93.147 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

Poco después, se registró otro sismo, éste de magnitud 5.8, localizado 143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 09:14 horas.

SISMO Magnitud 5.8 Loc. 143 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 09:14:56 Lat 13.997 Lon -93.282 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

Sin afectaciones por sismo en Chiapas: Marina

El Gobierno de México descartó afectaciones graves tras el sismo registrado la mañana de este viernes con epicentro al sur de Chiapas.

Durante la Conferencia del Pueblo, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que no se reportan daños relevantes, aunque llamó a la población a mantenerse alejada de las playas por el incremento esperado en el nivel del mar.

🔴 “No hay ningún problema, no hay afectaciones graves”, mencionó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, tras el #sismo de magnitud 7.4 reportado esta mañana a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. pic.twitter.com/L1GwYHtOth — Azucena Uresti (@azucenau) July 17, 2026

El titular de la Secretaría de Marina señaló que, de acuerdo con los primeros reportes, “no hay ningún problema. No hay afectaciones graves”.

Explicó que tampoco existen afectaciones importantes en el ámbito marítimo y precisó que “solamente se espera se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua" como efecto del sismo. Por ello, exhortó a la población “a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema".

Con información de Tania Gómez.

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